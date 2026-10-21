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Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με την ένοπλη ληστεία που διαπράχθηκε στην οικία ζεύγους στη Σφαλαγγιώτισσα, στη Λεμεσό, από όπου οι δράστες απέσπασαν χρήματα και χρυσαφικά αξίας άνω των €100.000. Για την υπόθεση καταζητούνται άλλα δύο πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, και τέθηκαν υπό κράτηση. Στο πλαίσιο των ερευνών του ΤΑΕ Λεμεσού εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον συνολικά επτά προσώπων, για τα οποία εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης.

Κατά τις ανακρίσεις τους, οι πέντε συλληφθέντες προέβαλαν διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι διερευνώνται από τις Αρχές. Παράλληλα, σε έρευνα που διενεργήθηκε δυνάμει δικαστικού εντάλματος σε κατοικία στη Λεμεσό, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ρουχισμός και εργαλεία που εκτιμάται ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.

Το χρονικό της ληστείας

Η ληστεία διαπράχθηκε στις 8 Οκτωβρίου, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, όταν πέντε πρόσωπα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους εισήλθαν στην κατοικία όπου διέμεναν ένας 43χρονος επιχειρηματίας και η 36χρονη σύζυγός του, ενώ το ζευγάρι κοιμόταν.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες κρατούσαν μαχαίρια και πιστόλι. Αφού ακινητοποίησαν και έδεσαν τον 43χρονο με κολλητική ταινία και πλαστικούς σφιγκτήρες, ανάγκασαν τη σύζυγό του να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο που βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο.

Από το χρηματοκιβώτιο απέσπασαν περίπου €5.000 σε μετρητά, 1.000 δολάρια και διάφορα κοσμήματα μεγάλης αξίας. Στη συνέχεια, έδεσαν και τη γυναίκα με πλαστική ταινία και εγκατέλειψαν την κατοικία.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης τους.



