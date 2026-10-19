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Το καλοκαίρι του 2027 αναμένεται να ολοκληρωθεί το νέο κτήριο του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ στα Βερεγγάρια, στα Πολεμίδια, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράζει ικανοποίηση για την πορεία των κατασκευαστικών εργασιών.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10), πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη αξιολόγησης του έργου EXCELSIOR, συνολικού προϋπολογισμού €38 εκατ., το οποίο χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην επίσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολογητές του έργου και άλλοι αξιωματούχοι.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη στο υπό κατασκευή κτήριο και αξιολόγηση της προόδου των εργασιών, καθώς και ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου και τις προοπτικές ανάπτυξης του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου και καθηγητής του ΤΕΠΑΚ, Διόφαντος Χατζημιτσής, ανέφερε ότι πρόκειται για την πέμπτη αξιολόγηση του έργου, σημειώνοντας πως τα μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θετικά. Όπως εξήγησε, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2027, με το Κέντρο να επιδιώκει τη συνέχιση της λειτουργίας του μέσω πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημείωσε ότι πέρσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακήρυξε το έργο EXCELSIOR ανάμεσα στα επτά κορυφαία ευρωπαϊκά έργα, αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπό του στην κοινωνία, τη δημόσια διοίκηση, τη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Τόνισε ακόμη ότι το ΤΕΠΑΚ έχει δεσμευτεί, μέσω επιστολής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη στήριξη και ανάπτυξη του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ. Στο πλαίσιο αυτό, ανεγείρεται το νέο κτίριο στα Βερεγγάρια, στα Πολεμίδια, το οποίο θα στεγάσει το Κέντρο, καθώς και τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, ενισχύοντας τη συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις και ενίσχυση της έρευνας

Οι νέες εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν εξειδικευμένα εργαστήρια, ψηφιακό εξοπλισμό και χώρους συνεργασίας, με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τον βιώσιμο σχεδιασμό.

Σήμερα, περίπου 120 εργαζόμενοι του Κέντρου στεγάζονται σε τέσσερα διαφορετικά κτίρια στο κέντρο της Λεμεσού. Η μεταφορά τους σε έναν ενιαίο χώρο αναμένεται να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ομάδων, ενώ εξοπλισμός από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα μεταφερθεί στο νέο κτίριο.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο

Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Project Officer του έργου, Alberto Fernandez.

Όπως υπογράμμισε, οι δραστηριότητες του Κέντρου δεν περιορίζονται στην παρατήρηση της Γης από το διάστημα, αλλά επεκτείνονται και στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, έναν τομέα με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Ο κ. Fernandez εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αναγνωρίζοντας ότι το έργο, το οποίο ξεκίνησε το 2019, αντιμετώπισε καθυστερήσεις και δυσκολίες. Ωστόσο, σημείωσε ότι πλέον διαπιστώνεται καλύτερος συντονισμός μεταξύ της τεχνικής ομάδας και της κυβέρνησης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Κέντρο συμβάλλει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων της Κύπρου στη διεθνή διαστημική κοινότητα, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό τομέα των διαστημικών τεχνολογιών.

Επέκταση του ΤΕΠΑΚ στα Βερεγγάρια

Στη σημασία του έργου για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και της περιοχής αναφέρθηκε ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, καθηγητής Ευάγγελος Ακύλας.

Όπως ανέφερε, το Πανεπιστήμιο στηρίζει την ολοκλήρωση του νέου κτιρίου, το οποίο θα αποτελέσει σύγχρονη υποδομή υψηλής τεχνολογίας και θα ενισχύσει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την έρευνα και την καινοτομία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των φοιτητικών εστιών στα Βερεγγάρια, οι οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, στο πλαίσιο της ευρύτερης επέκτασης του ΤΕΠΑΚ στην περιοχή.

Με την ολοκλήρωση των νέων υποδομών, το Πανεπιστήμιο και το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ αναμένεται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της έρευνας και στην ενδυνάμωση της παρουσίας της Κύπρου στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών.