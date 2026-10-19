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Χρηματοδότηση σχεδόν 3,8 δισ. ευρώ για 212 έργα μηδενικών καθαρών εκπομπών, περιβάλλοντος και κλιματικής δράσης ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τρία έργα που αφορούν την Κύπρο να περιλαμβάνονται στις νέες επιλογές. Ένα από αυτά αφορά την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες και τεχνολογία αμφίδρομης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ τα άλλα δύο επικεντρώνονται στην προστασία απειλούμενων αρπακτικών πτηνών και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου Καινοτομίας της ΕΕ επιλέχθηκαν 77 έργα τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών, τα οποία θα λάβουν συνολικά 3,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος LIFE εγκρίθηκε χρηματοδότηση άνω των 390 εκατ. ευρώ για 135 έργα περιβάλλοντος και κλιματικής δράσης.

Το κυπριακό έργο EuniFlex VPP, της εταιρείας EUNICE Wind Park Holdings (Int) LTD, περιλαμβάνεται στα έργα του Ταμείου Καινοτομίας και προβλέπει την ανάπτυξη μιας ευέλικτης εικονικής ενεργειακής πλατφόρμας. Σύμφωνα με την Κομισιόν, θα επιδείξει την πρώτη εμπορική εφαρμογή υπερταχέων αμφίδρομων φορτιστών συνεχούς ρεύματος, σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες, σε μη διασυνδεδεμένο νησιωτικό ηλεκτρικό σύστημα. Η τεχνολογία Vehicle-to-Grid (V2G) επιτρέπει στα ηλεκτρικά οχήματα να επιστρέφουν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή της και τη μείωση των περικοπών παραγωγής.

Τα άλλα δύο έργα εντάσσονται στο πρόγραμμα LIFE. Το Raptors for LIFE αποσκοπεί στην προστασία τριών εμβληματικών αρπακτικών πτηνών της Κύπρου, του όρνιου, του σπιζαετού και της αετογερακίνας. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της παράνομης δηλητηρίασης, την αναβάθμιση επικίνδυνων ηλεκτρικών γραμμών, την προστασία δεξαμενών νερού από περιστατικά πνιγμού πτηνών, καθώς και την ενίσχυση των πληθυσμών μέσω αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία και επανένταξης στη φύση. Προβλέπονται επίσης εκστρατείες ευαισθητοποίησης στις αγροτικές κοινότητες.

Το LIFE BioCommunities, με τη συμμετοχή έξι εταίρων από την Κύπρο και την Ελλάδα, στοχεύει στην ενεργότερη συμμετοχή πολιτών και επιχειρήσεων στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία εθνικής πρωτοβουλίας σήμανσης προϊόντων και επιχειρήσεων που σέβονται τη βιοποικιλότητα, σε συνδυασμό με ψηφιακή αγορά, ώστε να ενισχυθούν οι περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή εκτιμά ότι τα 77 έργα του Ταμείου Καινοτομίας θα αποτρέψουν εκπομπές περίπου 290 εκατ. τόνων ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας τους. Τα έργα καλύπτουν τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποθήκευση ηλεκτρισμού, η καθαρή βιομηχανία, τα εναλλακτικά καύσιμα, η ανακύκλωση κρίσιμων πρώτων υλών και η διαχείριση διοξειδίου του άνθρακα.

Για τα 135 έργα LIFE, η χρηματοδότηση άνω των 390 εκατ. ευρώ καλύπτει περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών επενδυτικών αναγκών, οι οποίες ανέρχονται σε 579 εκατ. ευρώ. Τα έργα αφορούν την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, την κυκλική οικονομία, την ποιότητα ζωής, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση.

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας, καθώς και στην προστασία της φύσης και της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

ΚΥΠΕ