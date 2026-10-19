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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) στο κέντρο της Λευκωσίας, όταν σταθμευμένο αυτοκίνητο κατέληξε στον εξωτερικό χώρο καφετέριας στην οδό Πινδάρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 16:10, όταν γυναίκα οδηγός, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση, το σταθμευμένο όχημα μετακινήθηκε και κατέληξε στον εξωτερικό χώρο της καφετέριας, όπου βρίσκονταν πελάτες.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά δύο πρόσωπα, ένας πεζός που βρισκόταν στο σημείο και ένας θαμώνας της καφετέριας. Η γυναίκα που οδηγούσε το πρώτο όχημα δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Βίντεο που εξασφάλισε το RoadReportCY δείχνει ένα ασημί αυτοκίνητο τύπου hatchback με σημαντικές ζημιές στο μπροστινό μέρος, ακινητοποιημένο δίπλα στον εξωτερικό χώρο της καφετέριας, κοντά σε τραπέζια, καρέκλες και μεγάλες γλάστρες.