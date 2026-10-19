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Άμεσα θα τεθεί σε εφαρμογή η μείωση του φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης στο 2.1 σεντ το λίτρο, από 7.5 σεντ που είναι σήμερα.

Κατά τη σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, αναφέρθηκε πως η κυβερνητική πρόταση θα τεθεί προς έγκριση στην Ολομέλεια την Πέμπτη22/10, ενώ την Παρασκευή θα τεθεί σε εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, από τις 12.01 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης θα ισχύουν οι μειωμένες τιμές στα καύσιμα θέρμανσης. Σύμφωνα, με εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τους επόμενους μήνες θα ξεκαθαρίσει το αίτημα που υπέβαλε η Δημοκρατία στην Κομισιόν για μηδενικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.