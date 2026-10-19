Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, τόνισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, καλώντας σε πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και δημιουργία εργασιακών περιβαλλόντων όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητούν βοήθεια χωρίς φόβο στιγματισμού.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2026 και της ευρωπαϊκής εκστρατείας του EU-OSHA, τον οποίο ανέγνωσε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου, ο κ. Μουσιούττας υπογράμμισε ότι η προστασία των εργαζομένων δεν περιορίζεται στην πρόληψη ατυχημάτων και στην αντιμετώπιση φυσικών ή χημικών κινδύνων.

Επικαλούμενος την πανευρωπαϊκή έρευνα OSH Pulse 2025 του EU-OSHA, ανέφερε ότι το 37% των εργαζομένων αναφέρει κόπωση, ενώ το 29% βιώνει στρες, κατάθλιψη ή άγχος. Όπως σημείωσε, πίσω από τα ποσοστά βρίσκονται άνθρωποι που δικαιούνται προστασία, σεβασμό και στήριξη στον χώρο εργασίας.

Από την ενημέρωση στην πρόληψη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως εθνικός εστιακός πόλος του EU-OSHA, θα έχει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της εκστρατείας στην Κύπρο έως την ολοκλήρωσή της, τον Οκτώβριο του 2028.

«Στόχος μας είναι η εκστρατεία να μην παραμείνει μια ενημερωτική πρωτοβουλία αλλά να αποτελέσει την αφετηρία για ουσιαστική δράση στους χώρους εργασίας της Κύπρου», ανέφερε ο υπουργός.

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων, η ενσωμάτωση της αξιολόγησης και διαχείρισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στη συνολική διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, καθώς και η ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Ο κ. Μουσιούττας τόνισε ότι η προστασία της ψυχικής υγείας πρέπει να αποτελεί καθημερινή πρακτική και όχι αντίδραση σε ένα πρόβλημα που έχει ήδη εκδηλωθεί.

«Η αναζήτηση βοήθειας δεν αποτελεί αδυναμία»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην καταπολέμηση του στίγματος, σημειώνοντας ότι κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να αισθάνεται πως χρειάζεται να κρύψει μια δυσκολία για να θεωρηθεί δυνατός ή ικανός.

«Η αναζήτηση βοήθειας δεν αποτελεί αδυναμία», ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς την πράξη ευθύνης απέναντι στον ίδιο τον εργαζόμενο, τους συναδέλφους του και τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι εργοδότες χρειάζονται πρακτική υποστήριξη και εργαλεία για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Η προσέγγιση αυτή, πρόσθεσε, πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.

Οι πέντε πυλώνες της ευρωπαϊκής εκστρατείας

Η νέα εκστρατεία του EU-OSHA επικεντρώνεται σε πέντε άξονες:

Εκτίμηση και διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

Παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση και βία.

Σχέση μεταξύ φυσικών κινδύνων και ψυχικής υγείας.

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην υγειονομική και κοινωνική περίθαλψη.

Υποστήριξη της ψυχικής υγείας στην εργασία.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η διαχείριση αυτών των κινδύνων απαιτεί πρόληψη, έγκαιρη αναγνώριση και συστηματική αντιμετώπιση. Στην εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων πρέπει, όπως είπε, να εξετάζονται ο φόρτος και η οργάνωση της εργασίας, ο χρόνος εργασίας, η σαφήνεια των ρόλων και των καθηκόντων, καθώς και οι διαπροσωπικές σχέσεις.

Οι αλλαγές στην εργασία και οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις

Ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε στις νέες δυνατότητες αλλά και στις προκλήσεις που δημιουργούν η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες μορφές απασχόλησης, οι αυξημένες απαιτήσεις και οι συνεχείς οργανωτικές αλλαγές.

Συνέδεσε επίσης τη φροντίδα των εργαζομένων με την ευρύτερη κυβερνητική πολιτική. Όπως ανέφερε, η φορολογική μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2026 ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα εργαζομένων και οικογενειών, ενώ η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος αποσκοπεί σε αξιοπρεπείς και βιώσιμες συντάξεις.

Αναφέρθηκε ακόμη στο νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, παρουσιάζοντάς το ως επένδυση στο σχολείο που προετοιμάζει τους αυριανούς εργαζομένους.

Καταληκτικά, διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει τη συνεργασία με τον EU-OSHA, τους κοινωνικούς εταίρους και τους αρμόδιους φορείς. Κάλεσε τους εργοδότες να επενδύσουν στην πρόληψη και τους εργαζομένους να μιλούν και να συμμετέχουν, με κοινό στόχο κάθε εργαζόμενος να επιστρέφει στο σπίτι του σωματικά και ψυχικά υγιής.

Πηγή: ΚΥΠΕ