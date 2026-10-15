Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το Reuters επικαλείται σε ρεπορτάζ του το πρωί της Πέμπτης μια δήλωση που έλαβε από Ευρωπαίο διπλωμάτη, σύμφωνα με τον οποίο η συζήτηση σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής των 27 του εμπορικού ελλείμματος στις συναλλαγές ΕΕ και Κίνας επείγει να οδηγήσει σε νέες συμφωνίες με την Κίνα, για περιορισμό των εξαγωγών της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο διπλωμάτης δραματοποίησε ίσως την κατάσταση, χωρίς να απομακρυνθεί από την πραγματικότητα: «Δεν έχουμε πολύ χρόνο, επειδή κάθε μήνα που περνάει, χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας», δήλωσε στο Reuters ο ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ. Οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφάλισε συμφωνία με την Κίνα για τον περιορισμό των εισαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Είναι απλά ένα πρώτο βήμα σε αυτό που η ΕΕ ελπίζει ότι θα είναι ένα ευρύτερο σχέδιο για τον περιορισμό του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της Ένωσης με την Κίνα, το οποίο έφτασε τα 360 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025.

Το πρακτορείο επισημαίνει ότι τα προσχέδια συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής δείχνουν ότι οι ηγέτες θα ζητήσουν από την Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογό της με το Πεκίνο, αξιοποιώντας παράλληλα πλήρως τα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ.

Εν γνώσει όλων πως οι ειαγωγές από την Κίνα δεν είναι το μόνο, ίσως ούτε το σοβαρότερο, πρόβλημα που κρατά καθηλωμένη την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

INS