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Με την εμφάνιση της πρώτης μάρτυρος κατηγορίας και την κατάθεση τεκμηρίων άνοιξε σήμερα, η αυλαία της δίκης του πρώην υπουργού Μεταφορών Μάριου Δημητριάδη και άλλων εννέα φυσικών και νομικών προσώπων για την υπόθεση των «χρυσών διαβατηρίων».

Ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, με πρόεδρο τον δικαστή Λευτέρη Παντελή, εμφανίστηκε η αστυφύλακας Α.Α., κληθείσα ως μάρτυρας κατηγορίας, η οποία υπηρετεί στο ΤΑΕ Αρχηγείου, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας των τεκμηρίων της υπόθεσης.

Κατά τη σημερινή διαδικασία κατατέθηκαν συνολικά 29 τεκμήρια, στα οποία συγκαταλέγονται πρωτότυπα έγγραφα και φάκελοι αιτήσεων για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το υλικό αφορούσε, μεταξύ άλλων, αιτητές από την Κίνα και την Καμπότζη.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Χάρις Καραολίδου, ανέφερε ότι θα εκκινούσε τη διαδικασία με την κατάθεση τεκμηρίων, για τα οποία δεν υπήρχε ένσταση εκ μέρους της υπεράσπισης. Διευκρινίστηκε επίσης, ότι ορισμένα έγγραφα του αρχικού καταλόγου δεν θα αξιοποιούνταν για σκοπούς αποδείξεως της υπόθεσης.

Με την κατάθεση των συμφωνημένων τεκμηρίων, η διαδικασία διακόπηκε για να συνεχιστεί αύριο, 20 Οκτωβρίου, στις 09:30 π.μ.

Ιστορικό με 84 κατηγορίες

Ιστορικό με κατηγορίες διαφθοράς, δεκασμού και νομιμοποίησης εσόδων βρίσκεται στην αρχή του νήματος της πολύκροτης υπόθεσης, η ακροαματική διαδικασία της οποίας άρχισε δύο χρόνια μετά την καταχώρισή της. Πρόκειται για υπόθεση παραχώρησης διαβατηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε 19 επενδυτές από την Ασία.

Στο κατηγορητήριο βρίσκονται ηχηρά ονόματα της πολιτικής και νομικής ελίτ. Πέραν του πρώην υπουργού, κατηγορούμενοι είναι ο Ανδρέας, ο Δημήτρης και ο Γιώργος Δημητριάδης, η Ελένη Συμιλλίδη, ο Jing Wang, ο Josef Friedrich Santin, η Βασιλική Γεωργίου-Santin και οι εταιρείες Andreas Demetriades & Co LLC και Delsk (Cyprus) Business Services Ltd. Η υπόθεση είχε καταχωριστεί στις 30 Αυγούστου 2024 με αρχικά 59 κατηγορίες, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο προστέθηκαν άλλες 25 κατηγορίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 84.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αδικήματα διαφθοράς, δεκασμού, εμπορίας επηρεασμού, συνωμοσίας προς καταδολίευση, εξαπάτησης του ΦΠΑ και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στον πρώην υπουργό αποδίδεται φερόμενη παρέμβαση στην εξέταση πολιτογραφήσεων που χειριζόταν το δικηγορικό γραφείο του πατέρα και των αδελφών του. Άλλες πτυχές του κατηγορητηρίου αφορούν φερόμενη αδικαιολόγητη εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% και χρήση εικονικών τιμολογίων για μεταφορές χρημάτων.

Ανάμεσα στους μάρτυρες κατηγορίας, που προτίθεται να καλέσει ενώπιον του Κακουργιοδικείου η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβάνεται ο γνωστός επιχειρηματίας Σάββας Κάκος, τη μαρτυρία του οποίου είχε αμφισβητήσει ο Μάριος Δημητριάδης με επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα πριν από την καταχώριση της υπόθεσης.

Από την παραπομπή της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο, τον Οκτώβριο του 2024, μεσολάβησαν διαδοχικές αναβολές. Η τροποποίηση του κατηγορητηρίου τον Σεπτέμβριο επέφερε νέα μετάθεση της ακρόασης, προκειμένου η υπεράσπιση να μελετήσει τις πρόσθετες κατηγορίες.

Σημειώνεται ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους τους κατηγορουμένους.