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Για προσωπικές διαφορές δύο μαθήτριες εκπαιδευτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης στην πόλη της Πάφου, πιάστηκαν σήμερα στα χέρια εντός του σχολείου. Μεταξύ των δύο μαθητριών έπεσε άγριο ξύλο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν η συμπλοκή τερματισθεί με επέμβαση άλλων ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι δύο μαθήτριες τραυματίσθηκαν από τα χτυπήματα της μιας εναντίον της άλλης, με τη μια εκ των δύο να επισκέπτεται μάλιστα το Νοσοκομείο Πάφου με χτυπήματα στο κεφάλι και αίμα στο πρόσωπο, προκειμένου να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η υπόθεση σύμφωνα με τις πληροφορίες μας δεν έχει καταγγελθεί μέχρι στιγμής στην Αστυνομία, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να αποφευχθούν μέτρα κατά των εμπλεκομένων μαθητριών.