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Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στην εντατική η 32χρονη Έλα Σατίρ, η οποία δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι το βράδυ του Σαββάτου στην κατεχόμενη Κερύνεια, όταν επιχείρησε να χωρίσει τη συμπλοκή δύο ανδρών. Για την υπόθεση τέθηκε υπό κράτηση 40χρονος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «αστυνομίας», την οποία μεταδίδει ο ηλεκτρονικός τουρκοκυπριακός Τύπος, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 23:30, στον παραλιακό δρόμο της πόλης. Δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 39 ετών, διαπληκτίστηκαν για οικονομικές διαφορές και στη συνέχεια πιάστηκαν στα χέρια, ανταλλάσσοντας γροθιές και κλοτσιές.

Όταν η 32χρονη πλησίασε για να τους χωρίσει, ο 40χρονος φέρεται να την τραυμάτισε σοβαρά κάτω από την αριστερή μασχάλη με μαχαίρι που, σύμφωνα με την «αστυνομία», κατείχε παράνομα.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο στρατιωτικό νοσοκομείο στην κατεχόμενη Κερύνεια και, αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Μπουρχάν Ναλμπάντογλου» στην κατεχόμενη Λευκωσία. Νοσηλεύεται υπό παρακολούθηση στη μονάδα εντατικής θεραπείας της καρδιοαγγειοχειρουργικής κλινικής.

Ο 40χρονος συνελήφθη, ενώ εναντίον του 39χρονου κινήθηκαν διαδικασίες για τη συμμετοχή του στη συμπλοκή. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν στα κατεχόμενα οι δολοφονίες της 61χρονης Σαλιχά Όζκολ και της 35χρονης Ρουκιγιέ Τουντσέρ, με διαφορά πέντε ημερών. Είχε προηγηθεί, στις 3 Αυγούστου, επίθεση με μαχαίρι εναντίον νεαρής γυναίκας σε υπεραγορά στην κατεχόμενη Λευκωσία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 15ης Οκτωβρίου, η τραυματίας μεταφέρθηκε από την εντατική σε χειρουργικό θάλαμο, εξακολουθώντας να αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά και αναπνευστικά προβλήματα.