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Όταν ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, από τις οποίες επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό και οι ρωσικές επενδύσεις στην Κύπρο, ο ΔΗΣΥ με πρόεδρο τον Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν ο πιο θερμός υποστηρικτής. Δεν σήκωνε κουβέντα. Λόγω ευρωπαϊκού προσανατολισμού και Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, φυσικά. Και παρότι υπήρχαν από τότε αναλυτές που υποστήριζαν ότι οι κυρώσεις θα επηρεάσουν τους λαούς της Ευρώπης.

Προχτές ο Αβέρωφ αποφάσισε να διαφοροποιηθεί. Επειδή, είπε, «οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέα δεδομένα» και «οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλάρωσαν τις σχετικές κυρώσεις για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ». Κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «να θέσει επιτακτικά θέμα επανεξέτασης και άρσης των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας». Εμείς θα κάνουμε τη διαφορά μέσα στην ΕΕ. Το μήνυμα είναι πως αν είχαμε Πρόεδρο τον Αβέρωφ θα είμαστε οι εξυπνότεροι, οι διορατικότεροι, οι αποφασιστικότεροι στην Ευρώπη!

Φυσικά πέτυχε να προκαλέσει την αντίδραση πρώτα των «δικών του», που ξαναβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να τους προδώσει. Ο Νίκος Τορναρίτης εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση και τον καλούσε να δώσει εξηγήσεις, ενώ ο επίσημος ΔΗΣΥ ανακοίνωσε ότι είναι προσωπική του πρόταση και ότι το κόμμα στηρίζει τις ενεργειακές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Και καλά κάνει. Διότι άρση των κυρώσεων σημαίνει ότι μια πολιτική τεσσάρων χρόνων (για να μην αναφερθώ στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από το 2014 με την κρίση στην Κριμαία) απέτυχε και η Ρωσία παίρνει το πράσινο φως για την εισβολή και τη διάλυση της Ουκρανίας. Τι να πουν οι Έλληνες της Μαριούπολης, αν μη τι άλλο!

Δεν γίνεται αυτά τα γεγονότα να χρησιμοποιούνται τόσο επιφανειακά στον προεκλογικό της Κύπρου. Αυτό έκανε ο Αβέρωφ για να πρωτοτυπήσει και είναι κρίμα, μπορεί και καλύτερα!

Για μια ακόμα φορά όμως, ο λαός αποπροσανατολίζεται με βάναυσο τρόπο. Διότι, τόσο ο Αβέρωφ όσο και ο ΔΗΣΥ κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε σήμερα δεν οφείλεται σε τόσο βαθμό στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Που νόμιζαν ότι θα κάνουν μια εκδρομή (έτσι έλεγε ο Τραμπ) και θα διαλύσουν το Ιράν και τελικά βύθισαν τον πλανήτη στη χειρότερη ενεργειακή κρίση πολλών δεκαετιών. Αλλά γι΄ αυτό δεν λένε τίποτα. Δεν θέλουν να κατηγορήσουν ούτε τις ΗΠΑ, ούτε προπάντων το Ισραήλ.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές με ιρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια και σταθμούς παραγωγής στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν σχέση με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αλήθεια, πόσο επηρεάζουν οι κυρώσεις της ΕΕ την ενεργειακή κρίση όταν τους πρώτους μήνες του 2026 η ΕΕ πλήρωσε στη Ρωσία 21,3 δισεκατομμύρια δολάρια για αγορά ενεργειακών πόρων.

Ναι, παρά τις κυρώσεις! Διότι, παρότι το ρωσικό αργό πετρέλαιο απαγορεύεται να εισαχθεί απευθείας στην ΕΕ με πλοία, η Ρωσία εξάγει τεράστιες ποσότητες αργού πετρελαίου σε χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα και η Τουρκία, περνά εκεί από διϋλιστήρια μετατρέπεται σε ντίζελ, βενζίνη και κηροζίνη και από εκεί εισάγεται νόμιμα στην Ευρώπη ως ινδικό ή τουρκικό. Αυτά και άλλα στοιχεία τα βρίσκει κανείς εύκολα σε διεθνείς αναλύσεις, αν δεν θέλει να αγοράζει παραμύθια.

Ο Τραμπ τώρα, έσπασε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και συμφώνησε να προμηθευτεί η Αμερική ρωσική ενέργεια, διότι είναι αυτός που είναι, μην πω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον ακολουθήσει η ΕΕ, όπως εισηγήθηκε ο Αβέρωφ. Καθήκον του Αβέρωφ και όποιου άλλου πολιτικού είναι να ενημερώσει τον λαό ποιος πραγματικά ευθύνεται γι΄ αυτή την κρίση. Που δεν είναι άλλος από τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια.

Αλλά, πώς να μιλήσουν για το Ισραήλ όταν την ώρα που επιτίθεται στην Παλαιστίνη, στον Λίβανο, στον Ιράν, την ώρα που ισοπέδωσε τη Γάζα και τώρα εξαπολύει τον εποικισμό για να διαλύσει και τη Δυτική Όχθη, αυτοί οργανώνουν κοινοβουλευτική ομάδα στήριξής του! Είπαμε, είναι προς το συμφέρον της Κύπρου η συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά δεν χρειάζεται να γίνουμε και υπηρετικό προσωπικό του.