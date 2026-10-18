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Η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Λευκωσίας παρά τον Άγιο Τύχωνα, η οποία είχε κλείσει λόγω οδικής σύγκρουσης πέντε οχημάτων έχει δοθεί στην κυκλοφορία, ωστόσο παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν τις αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα.

Σχετικά με την οδική σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων που σημειώθηκε πριν από λίγο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, στο ύψος της Παρεκκλησιάς, έχει δοθεί στην κυκλοφορία η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία είχε κλείσει.