Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένα εντυπωσιακό σκάφος μήκους 80 μέτρων, που διαθέτει πισίνα 50 μέτρων, νεροτσουλήθρες και χώρους αναψυχής, βρίσκεται εδώ και μήνες στα ανοιχτά της Γουονσάν, της παραθαλάσσιας περιοχής στη Βόρεια Κορέα που φέρεται να αποτελεί αγαπημένο προορισμό του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Νέες δορυφορικές εικόνες, τις οποίες ανέλυσε το BBC, καταγράφουν το πολυτελές πλωτό συγκρότημα, το οποίο συνδέεται με την ηγετική οικογένεια της χώρας. Η εικόνα αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων Βορειοκορεατών.

Το σκάφος εντοπίστηκε επανειλημμένα από τον Ιούλιο έως και τα μέσα Οκτωβρίου του 2026, στα ανοιχτά της Γουονσάν, στην ανατολική ακτή της χώρας. Στην περιοχή βρίσκεται μία από τις μεγάλες εξοχικές κατοικίες που χρησιμοποιούν ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η οικογένειά του, ενώ εδώ και δεκαετίες αποτελεί προορισμό αναψυχής για την πολιτική ελίτ της Βόρειας Κορέας.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκαλεί η τεράστια πισίνα που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του καταστρώματος, με μια συστάδα από νεροτσουλήθρες στη μία άκρη της. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που θυμίζουν πολυτελές θέρετρο παρά ένα συμβατικό σκάφος αναψυχής.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το BBC, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως σε ποιον ανήκει το πλοίο ούτε ποιοι βρίσκονταν σε αυτό κατά τις μετακινήσεις του. Οι ειδικοί και πρώην αξιωματούχοι του καθεστώτος θεωρούν, πάντως, εξαιρετικά απίθανο να μπορούν τέτοια σκάφη να χρησιμοποιούνται από πρόσωπα που δεν συνδέονται με την ηγεσία της Βόρειας Κορέας.

Τέσσερα πολυτελή σκάφη γύρω από τη βίλα του Κιμ

Η δημοσιογραφική έρευνα δεν περιορίστηκε στο μεγαλύτερο πλοίο. Το BBC εντόπισε συνολικά τέσσερα μεγάλα σκάφη, μήκους περίπου 50, 55, 60 και 80 μέτρων, τα οποία εμφανίζονται επανειλημμένα στις δορυφορικές λήψεις γύρω από την παραθαλάσσια κατοικία του Κιμ.

Το μεγαλύτερο από αυτά παρέμενε επί μήνες σε εγκαταστάσεις συντήρησης, προτού μετακινηθεί στις αρχές Ιουλίου προς τη χερσόνησο Κάλμα, κοντά στη Γουονσάν. Εκεί βρισκόταν ακόμη και στις πιο πρόσφατες εικόνες του Οκτωβρίου.

Τα υπόλοιπα σκάφη εντοπίστηκαν επίσης σε διάφορα σημεία γύρω από τη βίλα, ενώ ένα από αυτά, μήκους 60 μέτρων, εμφανιζόταν στην περιοχή μέχρι και την περασμένη εβδομάδα.

Ο ειδικός στην ανάλυση δορυφορικών εικόνων Τζονγκ Σονγκ Χακ εξήγησε ότι μικρότερα σκάφη φαίνεται να μεταφέρουν ανθρώπους, καύσιμα και εφόδια προς τα μεγαλύτερα πλοία. Παράλληλα, τα μικρά νησιά Τάε και Σιν προσφέρουν απομονωμένα σημεία στα οποία μπορούν να πραγματοποιούνται δραστηριότητες αναψυχής μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. Οι κινήσεις των σκαφών συμπίπτουν σε ορισμένες περιπτώσεις με περιόδους κατά τις οποίες ο Κιμ Γιονγκ Ουν απουσίαζε από τη δημόσια ζωή. Αυτό, ωστόσο, δεν αποδεικνύει ότι βρισκόταν πάνω στα πλοία.

Un yate con una piscina de 50 metros y toboganes acuáticos: imágenes satelitales revelan el lujoso complejo de vacaciones de Kim Jong-un en Corea del Norte https://t.co/f8ZLgi3TYb pic.twitter.com/iZC9N6A0J0 October 18, 2026

«Τον χειμώνα τα έκρυβαν, το καλοκαίρι τα έβγαζαν για διακοπές»

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία του Ρι Τζονγκ Χο, πρώην αξιωματούχου του Γραφείου 39 του Εργατικού Κόμματος, της υπηρεσίας που, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, διαχειρίζεται και συγκεντρώνει συνάλλαγμα για τις ανάγκες της ηγεσίας.

Ο ίδιος περιέγραψε στο BBC τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν τέτοιου είδους σκάφη. «Τον χειμώνα τα κρατούσαν στο ναυπηγείο. Όταν ερχόταν το καλοκαίρι, τα έβγαζαν και τα μετέφεραν στη βίλα του Κιμ Γιονγκ Ουν ή προς την Κάλμα, για κολύμπι και αναψυχή», ανέφερε.

Η παρουσία πολυτελών σκαφών στην περιοχή δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο. Από την ανάλυση παλαιότερων δορυφορικών φωτογραφιών προκύπτει ότι ένα μεγάλο πλοίο με παρόμοια χαρακτηριστικά βρισκόταν στη Γουονσάν ήδη από το 2002, την περίοδο που κυβερνούσε ο πατέρας του σημερινού ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ιλ. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι πολυτελείς θαλάσσιες δραστηριότητες αποτελούν διαχρονικό στοιχείο της ζωής της δυναστείας Κιμ.

Το κόστος των συγκεκριμένων σκαφών παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, αντίστοιχα πολυτελή γιοτ στη διεθνή αγορά μπορεί να κοστίζουν από δεκάδες εκατομμύρια έως και περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια.

Ενδεικτικά, ένα πολύ μικρότερο γιοτ Princess, μήκους 29 μέτρων, το οποίο έχει συνδεθεί στο παρελθόν με τον Κιμ, είχε εκτιμηθεί ότι άξιζε περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια.

Οι διακοπές με τον Ντένις Ρόντμαν και το «πλοίο της Disney»

Μια χαρακτηριστική εικόνα από τη ζωή της βορειοκορεατικής ελίτ είχε δώσει πριν από χρόνια ο πρώην αστέρας του NBA, Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος επισκέφθηκε τη Βόρεια Κορέα το 2013 και πέρασε αρκετές ημέρες μαζί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Αμερικανός πρώην μπασκετμπολίστας είχε περιγράψει διακοπές γεμάτες δραστηριότητες, όπως τζετ σκι και ιππασία, στην περιοχή της Γουονσάν. Μάλιστα, είχε αναφερθεί σε ένα σκάφος μήκους περίπου 60 μέτρων, το οποίο παρομοίασε με συνδυασμό επιβατηγού πλοίου και σκάφους της Disney.

Δεν είναι γνωστό εάν πρόκειται για το ίδιο σκάφος των 60 μέτρων που εντοπίστηκε στη νεότερη έρευνα του BBC. Ανάλογες εικόνες περιέγραψε και ένας Βορειοκορεάτης που αυτομόλησε, ο οποίος είχε υπηρετήσει επί 13 χρόνια ως φρουρός σε κατοικίες του Κιμ Γιονγκ Ιλ, από τη δεκαετία του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Όπως θυμάται, οι εξοχικές κατοικίες γύρω από τη Γουονσάν χρησιμοποιούνταν από την ελίτ του καθεστώτος, ενώ τα καλοκαίρια δεκάδες παιδιά και έφηβοι έκαναν θαλάσσιο σκι.

Η αγαπημένη παραθαλάσσια περιοχή της δυναστείας Κιμ

Η Γουονσάν δεν είναι μια τυχαία τοποθεσία για τον σημερινό ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με βιογράφους και εκθέσεις υπηρεσιών πληροφοριών, ο Κιμ Γιονγκ Ουν πέρασε μέρος της παιδικής του ηλικίας στην περιοχή μαζί με τη μητέρα του. Η παραθαλάσσια πόλη είχε ήδη συνδεθεί με την οικογένεια από την εποχή του πατέρα του. Σήμερα, η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο και των προσπαθειών του καθεστώτος να αναπτύξει τον τουρισμό. Τον Ιούλιο του 2025 άνοιξε το μεγάλο παραθαλάσσιο θέρετρο Γουονσάν-Κάλμα, το οποίο περιλαμβάνει ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις και υδάτινα πάρκα.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, το συγκρότημα μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν 20.000 επισκέπτες και απευθύνεται τόσο σε ξένους τουρίστες όσο και σε πολίτες της Βόρειας Κορέας. Ρωσικά και βορειοκορεατικά μέσα έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες μικρών ομάδων Ρώσων τουριστών που επισκέφθηκαν την περιοχή.

Ωστόσο, για τους περισσότερους Βορειοκορεάτες, οι διακοπές σε ένα τέτοιο θέρετρο παραμένουν οικονομικά απρόσιτες.

Σύμφωνα με νοτιοκορεατικό δημοσίευμα που επικαλείται ανώνυμη πηγή, ορισμένοι κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν πακέτα τετραήμερων διακοπών έναντι περίπου 100 δολαρίων. Το ποσό είναι ιδιαίτερα υψηλό σε μια χώρα όπου, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ που επικαλείται το BBC, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2024 υπολογιζόταν σε περίπου 667 δολάρια, έναντι 36.227 δολαρίων στη Νότια Κορέα.

Το 40% του πληθυσμού υποσιτίζεται

Η αντίθεση ανάμεσα στον τρόπο ζωής της οικογένειας Κιμ και στις συνθήκες διαβίωσης του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές πλευρές της πραγματικότητας στη Βόρεια Κορέα. Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του 2025, οι κάτοικοι της χώρας αντιμετωπίζουν συστηματικές και εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυστηρό κρατικό έλεγχο, καταναγκαστική εργασία και χρόνιες ελλείψεις τροφίμων.

Υπολογίζεται ότι περίπου το 40% του πληθυσμού υποσιτίζεται, την ώρα που η κυβέρνηση διαθέτει σημαντικούς πόρους για τις στρατιωτικές της δαπάνες και το πυρηνικό της πρόγραμμα, το οποίο υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις. Ακόμη και η δυνατότητα των πολιτών να κάνουν διακοπές είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Πρώην κάτοικοι της χώρας εξήγησαν στο BBC ότι, αν και εργαζόμενοι, υπάλληλοι και αγρότες δικαιούνται θεωρητικά 14 ημέρες ετήσιας άδειας, στην πράξη ο κανόνας αυτός σπάνια εφαρμόζεται. Οι συνεχόμενες ημέρες άδειας για ταξίδια είναι ασυνήθιστες, ενώ οι περισσότεροι πολίτες περιορίζονται σε σύντομες εξορμήσεις τα Σαββατοκύριακα ή κατά τη διάρκεια εθνικών εορτών.

Επιπλέον, η μετακίνηση από μία πόλη ή περιφέρεια σε άλλη απαιτεί επίσημη άδεια των αρχών. Έτσι, ακόμη και η ελεύθερη μετακίνηση μέσα στην ίδια τη χώρα αποτελεί προνόμιο που δεν απολαμβάνει η πλειονότητα των πολιτών.

«Ο λαός δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ένα γεύμα και εκείνος έχει τέσσερα πολυτελή σκάφη»

Η κρατική προπαγάνδα της Βόρειας Κορέας παρουσιάζει διαχρονικά τον Κιμ Γιονγκ Ουν ως ηγέτη αφοσιωμένο στον λαό του, ο οποίος θέτει τις ανάγκες της χώρας πάνω από τις προσωπικές του επιθυμίες. Οι αναφορές στις ιδιωτικές διακοπές του είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ακόμη και όταν επισκέπτεται παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις, τα κρατικά μέσα τείνουν να παρουσιάζουν αυτές τις μετακινήσεις ως επίσημες επιθεωρήσεις ή επισκέψεις καθοδήγησης.

Η πραγματικότητα που αποκαλύπτεται μέσα από τις δορυφορικές εικόνες, ωστόσο, δείχνει ότι η οικογένεια της βορειοκορεατικής ηγεσίας έχει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αναψυχής που παραμένουν απρόσιτες για τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού.

Ο πρώην αξιωματούχος Ρι Τζονγκ Χο συνοψίζει αυτή την αντίφαση, επισημαίνοντας ότι ο Κιμ παρουσιάζεται ως «ηγέτης του λαού», ενώ διαθέτει πρόσβαση σε τέσσερα πολυτελή σκάφη την ώρα που απλοί πολίτες δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ακόμη και ένα γεύμα την ημέρα. Οι δορυφορικές φωτογραφίες δεν αποδεικνύουν ποιος βρισκόταν πάνω στα πλοία τους τελευταίους μήνες. Προσφέρουν, όμως, μια σπάνια ματιά στην πολυτέλεια που περιβάλλει την εξουσία σε ένα από τα πιο απομονωμένα κράτη του κόσμου.

protothema.gr