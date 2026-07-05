Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επέβλεψε μαζί με την κόρη του, η οποία εμφανίζεται ως πιθανή διάδοχός του, δοκιμή του οπλισμού του νέου αντιτορπιλικού 5.000 τόνων «Kang Kon», σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές πυραύλων τύπου cruise, καθώς και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, ενώ η κόρη του ηγέτη βρέθηκε εκ νέου σε κεντρικό ρόλο στην επίσημη παρουσίαση.

Το συγκεκριμένο πολεμικό πλοίο είχε εν μέρει ανατραπεί κατά την καθέλκυσή του την περασμένη χρονιά, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένες εργασίες επισκευής πριν τεθεί εκ νέου σε επιχειρησιακή αξιολόγηση.

Μετά τις δοκιμές, που διεξήχθησαν την Παρασκευή, ο Κιμ Γιονγκ Ουν «έδωσε διαταγή να ολοκληρωθεί η διαδικασία δοκιμών του αντιτορπιλικού με υπεύθυνο τρόπο και να τεθεί σε υπηρεσία στο πολεμικό ναυτικό μέσα σε δυο μήνες», ανέφερε το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

🇰🇷 Kuzey Kore'nin yeni destroyeri ilk sınavını verdi: Kim Jong Un bizzat denetledi.



5.000 tonluk Kang Kon destroyerinden seyir füzesi atışları ve elektronik harp sistemleri test edildi. Pyongyang'ın deniz kuvvetlerini modernize etme hamlesi hız kazanıyor.



📌 The Japan Times |… pic.twitter.com/CyfoF35JiC July 5, 2026

Σε μια από τις φωτογραφίες που μετέδωσε το πρακτορείο, βλέπει κανείς τον Κιμ με ψάθινο καπέλο καθώς παρατηρεί τις εκτοξεύσεις από ακτή, πλαισιωμένος από αξιωματικούς του και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σε άλλα στιγμιότυπα, εικονίζεται το Kang Kon καθώς εκτοξεύει πυραύλους προς τη θάλασσα.

Η καθέλκυση του πλοίου, τον Μάιο του 2025, είχε αποτύχει, υπό το βλέμμα του κ. Κιμ. Είχε τότε κατακεραυνώσει την «απόλυτη αμέλεια» και απαιτήσει οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.

Kim Jong Un Oversees Cruise Missile Test from North Korea's New 5,000-Ton Destroyer



North Korean leader Kim Jong Un has overseen a series of cruise missile tests conducted from the 5,000-ton destroyer Kang Kon as part of evaluations of the warship's combat systems ahead of its… pic.twitter.com/cXCdu1dFqn July 5, 2026

Παράλληλα, επίσης σήμερα Κυριακή, το KCNA μετέδωσε ότι ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε απαντητική επιστολή στον βορειοκορεάτη ηγέτη, που τον συνεχάρη για την 105η επέτειο από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (1η Ιουλίου).

«Είμαι έτοιμος να καθοδηγήσω μαζί σας τους τομείς και τις περιοχές που αφορά αυτό, και στις δυο πλευρές, για την εφαρμογή της σημαντικής κατανόησης ανάμεσά μας και να οδηγήσω τις σχέσεις Κίνας-Βόρειας Κορέας σε μακροπρόθεσμη, εκτενή και σταθερή ανάπτυξη», ανέφερε ο κ. Σι, ο οποίος επισκέφτηκε την Πιονγκγιάνγκ τον περασμένο μήνα.

Αν και η Βόρεια Κορέα έχει προχωρήσει σε αξιοσημείωτη σύσφιγξη των σχέσεών της με τη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, η Κίνα παραμένει ο κυριότερος εταίρος της.

skai.gr