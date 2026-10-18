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Από έναν νεαρό που θεωρούνταν κακομαθημένος «playboy», απολαμβάνοντας μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια σε ιδιωτικά σκάφη και πολυτελή γιοτ, σε διάδοχο μιας τεράστιας οικονομικής αυτοκρατορίας. Ο 28χρονος Πάβελ Πριγκόζιν φέρεται να βρίσκεται πλέον στο τιμόνι ενός δικτύου με ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 400 εκατ. δολάρια, με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν από την εξόρυξη χρυσού έως το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, καθώς και εκατοντάδες μισθοφόρους.

Πρόκειται για τον γιο του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ιδρυτή της διαβόητης μισθοφορικής οργάνωσης Wagner. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Πάβελ Πριγκόζιν έχει καταφέρει να διατηρήσει, αλλά και να επεκτείνει, τις δραστηριότητες της οργάνωσης στην Αφρική, παρά τον θάνατο του πατέρα του το 2023 και τις προσπάθειες της Μόσχας να θέσει τη Wagner υπό τον άμεσο έλεγχό της.

The Wagner Group heir is making a killing in guns, drugs and gold. After his father died aboard an exploding plane, Pavel Prigozhin, 28, took command of the world’s most notorious mercenary force. https://t.co/YETzmI5RPO October 18, 2026

Η κληρονομιά της Wagner

Ο Πάβελ ήταν μόλις 25 ετών, όταν το ιδιωτικό αεροσκάφος που επέβαινε ο πατέρας του συνετρίβη στη Ρωσία, μόλις δύο μήνες μετά την αποτυχημένη ανταρσία της Wagner κατά της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, γνωστός ως «σεφ του Πούτιν», είχε φροντίσει να προετοιμάσει τον γιο του για τη διαδοχή. Ήδη από τα 20 του, ο Πάβελ διαχειριζόταν πολυτελείς επαύλεις και ακίνητα της οικογένειας, ενώ αργότερα εμφανίστηκε να συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία και στην Ουκρανία, όπου υπηρέτησε ως χειριστής drone και αξιωματικός πληροφοριών.

Σύμφωνα με ερευνητές, ο πατέρας του τον είχε ορίσει βασικό κληρονόμο της περιουσίας του, η οποία περιλάμβανε επιχειρηματικά συμφέροντα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Χρυσωρυχεία 250 εκατ. δολαρίων και 500 μισθοφόροι

Ωστόσο, το κέντρο της νέας αυτοκρατορίας του υιού Πριγκόζιν βρίσκεται στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου ο κληρονόμος της Wagner διατηρεί υπό τις διαταγές του περίπου 500 μισθοφόρους.

Οι άνδρες της Wagner προστατεύουν τον πρόεδρο Φοστέν-Αρκάνζ Τουαντερά, συμμετέχουν σε επιχειρήσεις εναντίον ανταρτών και έχουν αποκτήσει σημαντική επιρροή στον στρατό, στην αστυνομία και στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας.

Ο Πριγκόζιν ταξιδεύει τακτικά από την Αγία Πετρούπολη στο Μπανγκί, όπου διαμένει στο πολυτελές ξενοδοχείο Ledger Plaza, που λειτουργεί ουσιαστικά ως αρχηγείο του, με μασκοφόρους ενόπλους που κρατούν AK-47 να ελέγχουν ακόμη και υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Με την ανοχή της τοπικής κυβέρνησης, η Wagner έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο μεγαλύτερο χρυσωρυχείο της χώρας, με την ετήσια αξία παραγωγής να φτάνει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Сын Пригожина стал командиром вагнеровцев в составе Росгвардии



25-летний Павел Пригожин отныне возглавляет подразделение Росгвардии, полностью состоящее из бывших наёмников ЧВК «Вагнер». При этом структура подразделения, его командиры и порядок работы остаются прежними, однако в… https://t.co/UPJJ3g4CIa pic.twitter.com/ZlhGyuR0tJ — SVTV NEWS (@svtv_news) November 1, 2023

Όπλα, ναρκωτικά και φορτία χρυσού προς τη Λευκορωσία

Η οικονομική δραστηριότητα της Wagner στην Αφρική δεν περιορίζεται στα χρυσωρυχεία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πάβελ έχει αναλάβει το δίκτυο εμπορίας όπλων του πατέρα του, προμηθεύοντας ανταρτικές οργανώσεις στο Σουδάν και στη Λιβύη.

Παράλληλα, η Wagner ελέγχει σημαντικό μέρος της τοπικής αγοράς του συνταγογραφούμενου οπιοειδούς τραμαδόλη και παράγει και εμπορεύεται βότκα και μπίρα.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, έμπορος τραμαδόλης στο Μπανγκί ξυλοκοπήθηκε από ενόπλους της Wagner όταν επιχείρησε να δραστηριοποιηθεί ανεξάρτητα από το δίκτυό της. Έκτοτε, αναφέρουν συγγενείς του, αγνοείται.

Δραστηριότητα υπάρχει και στη διαδρομή του χρυσού. Τον Απρίλιο, ο Πριγκόζιν συναντήθηκε με κυβερνητικούς αξιωματούχους για να οργανώσει τη διοχέτευσή του στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα την αμερικανική εφημερίδα, υπήρξε συμφωνία για την έκδοση εγγράφων που παρουσιάζουν τον χρυσό ως κρατική περιουσία, ενώ τους τελευταίους τρεις μήνες φορτία κατευθύνονται προς τη Λευκορωσία.

Πώς κράτησε την αυτοκρατορία του μακριά από τον Πούτιν

Μετά τον θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν, το Κρεμλίνο ανέλαβε τον έλεγχο των ρωσικών επιχειρήσεων της Wagner και δημιούργησε το Africa Corps, επιχειρώντας να ενσωματώσει τις αφρικανικές δραστηριότητές της στο υπουργείο Άμυνας.

Ωστόσο, ο Πάβελ μπόρεσε να διατηρήσει τον έλεγχο στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, καθώς κατάφερε να αξιοποιήσει τις σχέσεις της οργάνωσης με τον πρόεδρο Τουαντερά.

Διπλωμάτες αναφέρουν ότι ο Τουαντερά ζήτησε από τη Μόσχα να μην αντικαταστήσει τους μισθοφόρους της Wagner με στρατιώτες του ρωσικού στρατού.

«Αποκηρυγμένο δίκτυο που διολισθαίνει στο οργανωμένο έγκλημα»

«Η Wagner μετατράπηκε από μια ισχυρή ομάδα ειδικών δυνάμεων σε ένα αποκηρυγμένο δίκτυο που φαίνεται να διολισθαίνει στο οργανωμένο έγκλημα», δήλωσε στη Wall Street Journal η ερευνήτρια Λου Όσμπορν.

Η ερευνήτρια εκτιμά ότι ο Πάβελ είτε κατέληξε σε κάποια συμφωνία με το Κρεμλίνο είτε κατάφερε να πείσει τη ρωσική ηγεσία ότι δεν αποτελεί απειλή.

Την ίδια ώρα, η Wagner συνεχίζει να χρηματοδοτεί ραδιοφωνικούς σταθμούς και προπαγανδιστικές εκστρατείες υπέρ της Ρωσίας, διατηρώντας τις σχέσεις της με τη Μόσχα.

protothema.gr