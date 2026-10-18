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Για περισσότερα από 15 χρόνια, ένας οδηγός κατάφερνε να περνά από τα διόδια χωρίς να πληρώνει το αντίτιμο, εφαρμόζοντας ένα συγκεκριμένο τέχνασμα που του επέτρεπε να αποφεύγει συστηματικά τη χρέωση.

Τα διόδια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του οδικού δικτύου, ωστόσο επιβαρύνουν οικονομικά τους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται είτε να πληρώσουν για τη διέλευσή τους είτε να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές, συχνά με σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ταξιδιού.

Μάλιστα, η συχνή παρουσία τους ακόμη και σε σχετικά μικρές διαδρομές, σε συνδυασμό με την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγονται για τους οδηγούς, έχει προκαλέσει κατά καιρούς έντονες αντιδράσεις, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το κίνημα «Δεν πληρώνω».

Όπως πια γνωρίζουμε όλοι, το συγκεκριμένο κίνημα αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης, εκφράζοντας την αντίδραση μερίδας πολιτών απέναντι σε χρεώσεις για υπηρεσίες και αγαθά που, όπως υποστήριζαν, θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν ή με χαμηλότερο κόστος.

Αντίστοιχες αντιδράσεις έχουν καταγράφει και εκτός Ελλάδας, με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά να έρχεται από την Ισπανία όταν , το 2012, έκανε την εμφάνισή του το κίνημα «Novullpagar» («Δεν πρόκειται να πληρώσω»), με οδηγούς να αρνούνται την καταβολή διοδίων στο πλαίσιο μιας μορφής παθητικής αντίστασης. Σε αυτή τη λογική βασίστηκε, όπως φαίνεται, και η πρακτική του οδηγού που παρουσιάζουμε σήμερα, ο οποίος κατάφερε να περνά από τους σταθμούς διοδίων χωρίς να καταβάλλει ούτε ένα ευρώ.

«Δεν είμαι απατεώνας, δεν έχω χρήματα»

Παράδειγμα… προς μίμηση για τους αρνητές διοδίων αποτέλεσε ένας οδηγός που κυριολεκτικά είχε γράψει ιστορία, μιας και είχε καταφέρει να περνάει από τους σταθμούς δωρεάν για όχι ένα, ούτε δύο, αλλά για… 16 χρόνια.

Ο οδηγός είχε δείξει το modus operandi του σε βίντεο που έχει συγκεντρώσει πάνω από 3 εκ. προβολές. Συνήθως ταξίδευε στον αυτοκινητόδρομο AP-9 μεταξύ Λέρεθ και της πόλης Βίγο στη Γαλικία, όπου υπάρχει σταθμός διοδίων με χρέωση 3,15 ευρώ.

Όταν έφτανε στον σταθμό ανέφερε ότι δεν έχει χρήματα και στη συνέχεια επικαλούνταν το δικαίωμα διέλευσης, το οποίο αν και ασαφές επιτρέπει τη διέλευση μέσω ιδιωτικών εκτάσεων όταν δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή.

Όπως υποστήριζε τότε ο πρωταγωνιστής του βίντεο, ο αυτοκινητόδρομος έχει αποσβεστεί και δεν ακουλούθησαν νέα έργα και επομένως δεν δέχεται να πληρώνει 0,25 ευρώ/χλμ. για την απόσταση που διένυε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η AUDASA, η παραχωρησιούχος εταιρεία, δεν έχει καταφύγει εναντίον του μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ:

carandmotor.gr