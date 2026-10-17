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Μια απρόσμενη περιπέτεια έζησε ο οδηγός μιας πανάκριβης Ferrari Roma στη Σεβίλλη της Ισπανίας, όταν επιχείρησε να διασχίσει τα στενά, πλακόστρωτα δρομάκια της ιστορικής πόλης. Το πολυτελές αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε, τραβώντας την προσοχή δεκάδων περαστικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πλήθος χιουμοριστικών σχολίων.

Ο οδηγός του εντυπωσιακού κόκκινου σπορ αυτοκινήτου βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς οι διαστάσεις της Ferrari δεν του επέτρεπαν να κινηθεί με ευκολία ανάμεσα στα πεζοδρόμια και τα κτίρια της παλιάς πόλης.

🏎️🇪🇸 INSÓLITO | Ferrari de lujo queda atrapado en estrecha calle de Sevilla.

Un vehículo valuado en más de 200 mil euros no logró pasar por los angostos callejones del casco antiguo de la ciudad española. Imágenes captaron al conductor realizando complejas maniobras con la guía… pic.twitter.com/CCCcQke5xb — NacionPuebla (@NacionPuebla) October 14, 2026

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι κατάφερε αρχικά να ξεπεράσει ένα από τα εμπόδια, λίγα μέτρα πιο πέρα βρέθηκε ξανά εγκλωβισμένος σε ακόμη στενότερο πέρασμα.



Οι περαστικοί προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον οδηγό της Ferrari

Το περιστατικό κατέγραψε ένας περαστικός, ο οποίος κατευθυνόταν προς ένα εστιατόριο όταν αντίκρισε την κόκκινη Ferrari να έχει ακινητοποιηθεί σε ένα από τα πλακόστρωτα σοκάκια της Σεβίλλης.

«Ο οδηγός προσπαθούσε να κατεβάσει το αυτοκίνητο από το πεζοδρόμιο, ενώ γύρω του είχε συγκεντρωθεί κόσμος», περιέγραψε.

«Απλώς έβγαλα το κινητό μου και άρχισα να τραβάω βίντεο», πρόσθεσε.

Στα πλάνα φαίνονται περαστικοί να έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τη Ferrari, παρακολουθώντας με απορία τις προσπάθειες του οδηγού να περάσει από το στενό σημείο.

Ορισμένοι μάλιστα επιχειρούν να τον καθοδηγήσουν, δίνοντάς του οδηγίες για το πώς θα μπορούσε να στρίψει και να συνεχίσει την πορεία του χωρίς να προκαλέσει ζημιές στο αυτοκίνητο.

Η δυσκολία ήταν μεγάλη, καθώς η Ferrari Roma, με τιμή εκκίνησης περίπου 185.000 λίρες (περίπου 210.000 ευρώ), έπρεπε να περάσει από σημεία όπου ακόμη και ένας μικρός λανθασμένος ελιγμός θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές φθορές στο αμάξωμα.

Ο Γκρασάρ, δημοσιεύοντας το βίντεο, σχολίασε με χιούμορ: «Νοικιασμένο; Ίσως. Ποιος θα οδηγούσε ένα αυτοκίνητο αξίας 250.000 λιρών στην παλιά πόλη της Σεβίλλης;».



Ξεπέρασε το πρώτο εμπόδιο, αλλά κόλλησε ξανά σε ακόμη στενότερο σημείο

Η περιπέτεια του οδηγού, ωστόσο, δεν τελείωσε με την πρώτη προσπάθεια απεγκλωβισμού. Σε δεύτερο βίντεο που δημοσιεύτηκε, φαίνεται ότι η Ferrari, η οποία έφερε πορτογαλικές πινακίδες κυκλοφορίας, είχε καταφέρει να περάσει από το αρχικό δύσκολο σημείο, μόνο και μόνο για να ακινητοποιηθεί ξανά σε ένα πέρασμα που έμοιαζε ακόμη στενότερο.

Ο οδηγός συνέχισε να προσπαθεί να ελιχθεί ανάμεσα στα κτίρια, με τους περαστικούς να παρακολουθούν τις κινήσεις του.

«Το πρώτο εμπόδιο ξεπεράστηκε. Πεζοδρόμιο της Σεβίλλης: 1, Ferrari: 0», σχολίασε αστειευόμενος ο άνθρωπος που κατέγραψε τις εικόνες.

Τα πλάνα έγιναν γρήγορα αντικείμενο συζήτησης στο διαδίκτυο, με αρκετούς χρήστες να διασκεδάζουν με την ατυχία του οδηγού, ενώ άλλοι εξέφρασαν την αγωνία τους για το ενδεχόμενο να γρατζουνιστεί το ακριβό αυτοκίνητο.



«Αυτό δεν θα συνέβαινε με ένα Twingo» – Τα σχόλια στο διαδίκτυο

Το βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να επιρρίπτουν ευθύνες στο σύστημα πλοήγησης και άλλους να θεωρούν ότι ο οδηγός δεν διέθετε την απαραίτητη δεξιοτεχνία.

Ένας χρήστης, ανέφερε ότι είχε βιώσει κάτι παρόμοιο στο Τολέδο. «Κάτι αντίστοιχο συνέβη και σε μένα στο Τολέδο. Δεν γνώριζα την πόλη και το GPS με οδήγησε κατευθείαν μέσα από το κέντρο με μια Mercedes E-Class στέισον βάγκον. Με το ζόρι κατάφερα να βγω», έγραψε.

Άλλοι, πάντως, δεν έδειξαν ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον οδηγό της Ferrari.

«Χωράει άνετα! Αυτό που λείπει εκεί είναι ένας σωστός οδηγός», σχολίασαν επίσης. Ένας άλλος χρήστης επέλεξε να αστειευτεί με το μέγεθος του αυτοκινήτου, γράφοντας: «Αυτό δεν θα συνέβαινε με ένα Twingo», «μάλλον νομίζει ότι βρίσκεται στο Μιλάνο ή στο Μονακό», σχολίασαν επίσης.

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και εκείνοι που αγχώθηκαν παρακολουθώντας τους ελιγμούς του οδηγού. «Αγχώνομαι και μόνο που το βλέπω, μήπως το γρατζουνίσει», παραδέχθηκε ένας σχολιαστής.

protothema.gr