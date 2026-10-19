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Στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών, προχώρησε η Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό οκτώ προσώπων που εισήλθαν παράνομα στις ελεύθερες περιοχές από περιοχές που δεν ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 10:30 το βράδυ της Κυριακής, μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) Αρχηγείου εντόπισαν τα οκτώ πρόσωπα και ακολούθως προχώρησαν σε εξετάσεις για τις συνθήκες εισόδου τους.

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε ο 22χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην παράνομη διακίνησή τους. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε επίσης ότι διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Ο νεαρός επανασυνελήφθη σήμερα, Δευτέρα, γύρω στις 10:00 το πρωί, βάσει δικαστικού εντάλματος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ακολούθως οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο διέταξε την οκταήμερη προσωποκράτησή του.

Τα οκτώ πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα», ενώ τις έρευνες συνεχίζει το ΤΑΕ Λευκωσίας.