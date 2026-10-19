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Στις δύσκολες δεκαετίες του 1980 και του 1990, όταν οι ασθενείς με θαλασσαιμία αναγκάζονταν να αναζητούν αιμοδότες ανάμεσα στους συγγενείς τους για να εξασφαλίσουν το αίμα που χρειάζονταν για τις μεταγγίσεις τους, παραπέμπει η σημερινή κατάσταση με τις ελλείψεις αίματος στην Κύπρο.

Αυτό ανέφερε μιλώντας στο philenews, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας, Μίλτος Μιλτιάδους, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ασθενείς οι οποίοι εξαρτώνται από τακτικές μεταγγίσεις.

«Αυτά τα ζούσαμε στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, όταν υποχρεωνόμασταν να πάρουμε τους συγγενείς μας να αιμοδοτήσουν για να έχουμε αίμα», ανέφερε, θέλοντας να καταδείξει τη σοβαρότητα των προβλημάτων που έχουν επανεμφανιστεί.

Η αναφορά του συνοδεύεται από καταγγελίες για αναβολές προγραμματισμένων μεταγγίσεων και υπομεταγγίσεις, με τον Σύνδεσμο να προειδοποιεί ότι οι συνέπειες για τους ασθενείς δεν περιορίζονται στην ταλαιπωρία αφού κάποιων ασθενών «έχει ήδη επιδεινωθεί η κατάσταση τους και κινδυνεύουν».

Στο 46% η λειτουργία των κλινικών, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο

Ο κ. Μιλτιάδους παρουσίασε ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στις κλινικές όπου εξυπηρετούνται ασθενείς με θαλασσαιμία.

Υπάρχουν κέντρα, είπε, όπου το ποσοστό των αναβολών ή υπομεταγγίσεων αγγίζει το 46%, ενώ καταγράφονται αναβολές μεταγγίσεων ή περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ασθενείς λαμβάνουν μικρότερες ποσότητες αίματος από τις αναγκαίες.

Οι υπομεταγγίσεις αποτελούν σοβαρό ζήτημα για τους ασθενείς με θαλασσαιμία, καθώς η θεραπευτική τους παρακολούθηση βασίζεται στη συστηματική πραγματοποίηση μεταγγίσεων.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη συνέχιση αυτής της κατάστασης, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και την υγεία των ασθενών.

Ελλείψεις ακόμη και στην ομάδα Α θετικό

Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί, σύμφωνα με τον κ. Μιλτιάδους, η διαφοροποίηση που παρατηρείται φέτος στις ομάδες αίματος για τις οποίες καταγράφονται ελλείψεις.

Όπως εξήγησε, κατά τα προηγούμενα χρόνια οι αναβολές αφορούσαν κυρίως συγκεκριμένους τύπους αίματος. Φέτος, όμως, μεγάλος αριθμός αναβολών αφορά συνηθισμένες ομάδες, ακόμη και την Α θετικό.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται από τον Σύνδεσμο ένδειξη ότι το πρόβλημα της επάρκειας αίματος έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις.

Δεν πρόκειται, επομένως, μόνο για δυσκολίες εξεύρεσης συγκεκριμένων ομάδων, αλλά για ελλείψεις που επηρεάζουν μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

Αναφορές για επιδείνωση της υγείας

Πέραν από την αναστάτωση που προκαλούν οι αλλαγές στον προγραμματισμό των μεταγγίσεων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου προειδοποίησε και για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν όταν οι ασθενείς παραμένουν με χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης.

Η καθυστέρηση ή η ανεπαρκής μετάγγιση μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας τους, με τον κ. Μιλτιάδους να αναφέρει ότι έχει ήδη λάβει πληροφορίες για περιστατικά επιδείνωσης.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για αναφορές που αφορούν ασθενείς των οποίων η υγεία παρουσίασε επιδείνωση, επισημαίνοντας ότι «δεν πρέπει να επιτρέπεται η κατάσταση να φτάνει σε τέτοιο σημείο».