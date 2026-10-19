Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις θα είναι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 μέχρι την 30η Νοεμβρίου.

Ως γνωστό η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Ατόμου είναι η 31η Οκτωβρίου, ωστόσο, με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας δεν θα επιβληθούν τόκοι και επιβαρύνσεις, νοούμενου ότι οι φορολογικές δηλώσεις κατατεθούν και οι αντίστοιχοι φόροι και εισφορές καταβληθούν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως λόγω της εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης από την 1η του χρόνου, έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα στα €150 από €100 που ήταν προηγουμένως. Ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, μιλώντας στον « Φ» επεξήγησε τις λόγους για τους οποίους προχώρησε στην συγκεκριμένη ρύθμιση.

Σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας, στόχος του τμήματος είναι η φορολογική συμμόρφωση και όχι η τιμωρία των φορολογούμενων. Όπως εξήγησε, οι κύριοι λόγοι της απόφασης είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η οποία για το φορολογικό έτος 2025 αναμένεται στους 345 χιλ. φορολογούμενους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με το 2016 η φορολογική βάση έχει διευρυνθεί κατά 100 χιλ. Συγκεκριμένα, τότε είχαν υποβληθεί 245 χιλ. φορολογικές δηλώσεις ενώ για το 2025 θα υποβληθούν 335 χιλ. «Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης επιτυγχάνεται και δίνουμε χρόνο γιατί ο στόχος είναι η συμμόρφωση» σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Μαρκίδης είπε πως άλλος λόγος της απόφασης του είναι τα αιτήματα από οργανωμένα σύνολα και από μεμονωμένους φορολογούμενους να δοθεί περισσότερος χρόνος για συμμόρφωση. Σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας, είναι η πρώτη χρονιά που θα επιβάλλονται πιο ψηλά πρόστιμα.

Σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας, μετά την 1η Νοεμβρίου όταν κάποιος υποβάλει φορολογική δήλωση δεν θα θεωρείται φορολογικά συμμορφούμενος και δεν θα μπορεί να του δοθεί πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης. Είπε, επίσης, πως λόγω της σταδιακής μετάβασης στο νέο μηχανογραφικό σύστημα TFA, από την 1η Νοεμβρίου 2026 η δυνατότητα μεταβολής της κατάστασης μιας δήλωσης από «Οριστική Υποβολή» σε «Προσωρινή Παραλαβή» ενδέχεται να μην είναι εφικτή.