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Οι αμπελουργοί Τροόδους πραγματοποίησαν τη Δευτέρα διαμαρτυρία στην Κυπερούντα, ζητώντας άμεση οικονομική στήριξη από το κράτος για τις ζημιές από καιρικές συνθήκες και ασθένειες. Σύμφωνα με τον αμπελουργό και οινοποιό Χριστόδουλο Ξενοφώντος, η καταστροφή στις ποικιλίες μαύρο και ξυνιστέρι φτάνει το 85%.

Οι αγροτικές οργανώσεις ζητούν αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων και στοχευμένη ενίσχυση επαγγελματιών και μικροκαλλιεργητών. Παραγωγοί και εκπρόσωποι της περιοχής προειδοποιούν ότι η μειωμένη παραγωγή και το αυξημένο ενεργειακό κόστος απειλούν τη βιωσιμότητα της αμπελουργίας και την παραμονή νέων στις ορεινές κοινότητες, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη συμβολή των καλλιεργημένων αμπελώνων στην προστασία από πυρκαγιές.

Ο πρόεδρος του κόμματος «Αγρονόμος», Ανδρέας Χριστοφή, επικαλέστηκε μελέτη που υπολογίζει την αποζημίωση στα 220 ευρώ ανά δεκάριο, επισημαίνοντας το υψηλότερο κόστος παραγωγής στις ορεινές περιοχές.