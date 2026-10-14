Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε νωρίτερα την τετάρτη ότι η ΕΕ οδεύει προς έναν «πολύ, πολύ δύσκολο χειμώνα», καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ οι ενεργειακές αγορές παραμένουν εξαιρετικά ευμετάβλητες.

Όπως γράφει ο Guardian, την προειδοποίηση απηύθυνε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας, Άννα-Κάισα Ίτκονεν, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές στους κανόνες για τις εισαγωγές μεθανίου, οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας και στη συγκράτηση του κόστους.

Η Ίτκονεν διευκρίνισε ότι η ΕΕ δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν πρόβλημα επάρκειας ή ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η κατάσταση που διαμορφώνεται για τους επόμενους μήνες είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη.

«Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να γνωρίζουμε τι θα συμβεί στα Στενά του Ορμούζ ή πότε θα συμβεί, καθώς το 20% των παγκόσμιων ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και πολλούς, πολλούς μήνες», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στους κανόνες είναι αναγκαίες. Η κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει τόσο τις τιμές όσο και τον ενεργειακό εφοδιασμό.