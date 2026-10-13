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Περαιτέρω μέτρα για αναχαίτιση των πληθωριστικών πιέσεων απαιτούν κόμματα και αρμόδιοι φορείς. Στο πλαίσιο της συζήτησης στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας σύνδεσμοι και οργανώσεις παρέθεσαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρατέθηκαν στην Επιτροπή, από το 2023 μέχρι το 2026, περιλαμβανομένων των μέτρων που λήφθηκαν για το 2027, αγγίζουν το €0.5 δισ. Τα τελευταία μέτρα που λήφθηκαν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανέρχονται στα €65 εκατ. Να σημειωθεί ότι από το μηδενικό κόστος ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, όπως είναι οι βρεφικές πάνες, τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής και λαχανικά το κόστος είναι €15 εκατ.

Από τον μηδενικό ΦΠΑ στα κρέατα, στα ψάρια και τα πουλερικά το δημοσιονομικό κόστος είναι €9.6 εκατ. ενώ η εφαρμογή του μέτρου για ψωμί και γάλα κοστίζει €8.6 εκατ.

Σε τρείς κατευθύνσεις τα μέτρα

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Ανδρέας Ζαχαριάδης, δήλωσε πως τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: τα άμεσα- βραχυπρόθεσμα, τα μεταρρυθμιστικά-θεσμικά μέτρα, καθώς και μέτρα επενδυτικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαριάδη, στα άμεσα μέτρα είναι η μείωση του ΦΠΑ 5% στον ηλεκτρισμό, μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα καθώς μηδενικό ΦΠΑ σε σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης. Σε σχέση με τα μεταρρυθμιστικά μέτρα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι αφορούν μέτρα που επηρεάζουν τα εισοδήματα των πολιτών, όπως είναι η φοιτητική χορηγία, το επίδομα τέκνου, η φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία παρόλο που δεν αγγίζει τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα αλλά τη μεσαία τάξη καθώς η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε επενδυτικού χαρακτήρα μέτρα που συμβάλλουν στην κατανάλωση της ενέργειας, όπως είναι η μείωση ΦΠΑ στα φωτοβολταίκά, η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων κλπ.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών Νάγια Συμεωνίδου, τόνισε πως τα οριζόντια μέτρα που λαμβάνονται συμβάλλουν στη μείωση των προϋπολογισμών των νοικοκυριών, επισημαίνοντας πως καταβάλλονται προσπάθειες για περαιτέρω μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό. Είπε πως το Υπουργείο Οικονομικών έχει προωθλησει επιστολή στο Υπουργείο Ενέργειας για παρακολούθηση των τιμών, για να διασφαλίζεται πως το όφελος μετακαλείται στους καταναλωτές. Επιπρόσθετα, σημείωσε πως σε σύγκριση με άλλες χώρες στην Κύπρο έγινε καλή προσπάθεια για στόχευση των μέτρων.

Περισσότερα προϊόντα στο e–kalathi

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, ανάφερε πως βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για αύξηση των προϊόντων στο e-kalathi, τα οποία σήμερα είναι 476. Είπε, επίσης, πως επισκέπτονται την πλατφόρμα 30 χιλ. χρήστες, επισημαίνοντας πως σύντομα θα περιληφθεί νέα υπηρεσία η οποία θα αποτυπώνει χάρτη με την περιοχή με το πιο φθηνό καλάθι. Σύμφωνα με την Υπηρεσία, το 2025 έγιναν 25 χιλ. έλεγχοι στην αγορά και μέχρι τον Αύγουστο 2026 άλλοι 12 χιλ. ελέγχοi. Όπως αναφέρθηκε, με προσεκτική επιλογή οι καταναλωτές μπορούν να εξοικονομήσουν από 24 με 35%. Από πλευράς της Κεντρικής Τράπεζας, αναφέρθηκε πως εάν δεν είναι στoχευμένα τα μέτρα, τότε αυτά προκαλούν περισσότερες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της αύξησης της κατανάλωσης.