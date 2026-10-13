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Με σκοπό την ολοκλήρωση της ετοιμασίας των παραδεκτών γεγονότων της υπόθεσης, θέμα για το οποίο συμφώνησαν Κατηγορούσα Αρχή και υπεράσπιση, αναβλήθηκε σήμερα η δίκη του 58χρονου που κατηγορείται για τον φόνο του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου στα Κονιά της Πάφου. Το Κακουργιοδικείο αποφάσισε την αναβολή της δίκης για τις 27 Ιανουαρίου του νέου χρόνου. Ο 58χρονος κατηγορούμενος θα συνεχίσει ως τότε να κρατείται στις Κεντρικές Φυλακές.

Η σημερινή διαδικασία στο Κακουργιοδικείο Πάφου έγινε στην παρουσία μεγάλου αριθμού συγγενών και φίλων του θύματος και του κατηγορούμενου, καθώς και άλλων πολιτών που γέμισαν την αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση, ενώ ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε υπό αυστηρά μέτρα και μεγάλη αστυνομική συνοδεία στην Πάφο από την πρωτεύουσα.

Η Κατηγορούσα Αρχή με την έναρξη της σημερινής συνεδρίας ζήτησε αναβολή προκειμένου να συμφωνηθούν και να καταγραφούν τα παραδεκτά γεγονότα για τα οποία δεν υπάρχει διαφωνία. Η υπεράσπιση του 58χρονου συμφώνησε με το αίτημα, επισημαίνοντας ότι απαιτείται επιπρόσθετος χρόνος για την προετοιμασία των παραδεκτών γεγονότων, ώστε να περιοριστεί και ο χρόνος εκδίκασης της υπόθεσης.

Η ετοιμασία των παραδεκτών γεγονότων όπως αναφέρθηκε, αναμένεται ότι μειώσει αισθητά τον αριθμό των μαρτύρων που θα καταθέσουν και ο οποίος σήμερα υπολογίζεται στα 100 περίπου άτομα. Η έδρα έκανε αποδεκτό το αίτημα και όρισε την έναρξη της δίκης για τις 27 Ιανουαρίου 2027.

Η Κατηγορούσα Αρχή, επικαλούμενη την σοβαρότητα των αδικημάτων και κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορουμένου ενώπιον του Δικαστηρίου, ζήτησε όπως αυτός παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη νέα δικάσιμο, αίτημα για το οποίο δεν έφερε ένσταση ο συνήγορος υπεράσπισης του.

Ο θανάσιμος τραυματισμός με μαχαίρι του Αλέξανδρου Αντωνίου, διαπράχθηκε ενωρίς το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου 2025 στα Κονιά της Πάφου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού, όπου καθόταν το θύμα, ταυτοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Γενετικής και αποδόθηκε στον 58χρονο κατηγορούμενο. Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού προκλήθηκε από πλήγμα με νύσσον και τέμνον όργανο στην περιοχή της καρωτίδας.

Ο 58χρονος κατηγορούμενος απάντησε μη παραδοχή στην κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης για τον θάνατο του νεαρού, παραδεχόμενος την κατηγορία της μαχαιροφορίας. Η υπεράσπιση του υποστηρίζει ότι τα πραγματικά γεγονότα δεν αμφισβητούνται από την πλευρά της υπεράσπισης, θεωρώντας όμως ότι η υπόθεση αφορά ανθρωποκτονία και όχι φόνο εκ προμελέτης.

Μετά τη μη παραδοχή στην κύρια κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης, η υπόθεση οδηγείται σε πλήρη ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία αναμένεται να εξεταστούν τα στοιχεία της Κατηγορούσας Αρχής και οι θέσεις της υπεράσπισης.