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Πολλή η μουρμούρα για μια οδό στον Μούτταλο, ειδικά από την τοπική ομάδα του ΑΚΕΛ και άλλους που συνδέουν τον γενοκτόνο Ατατούρκ με τη… λύση του Κυπριακού. Διερωτούνται τι μήνυμα στέλνει η πλευρά μας -τώρα που γίνονται προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών- επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου αποφάσισε τη μετονομασία της οδού σε «Μνήμης και Ελπίδας». Υπέρ της μετονομασίας τάχθηκε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και ο δημαρχεύων Πάφου, ενώ αποχή τήρησαν οι δημοτικές ομάδες του ΔΗΚΟ και του ΑΚΕΛ.

Παγκυπρίως, πονεμένη η ιστορία των οδωνυμίων, μα αυτό παραπάει. Συγκρίνουν -οι ποθκιάντραποι- τη μετονομασία της οδού με τα παράνομα τουρκικά τοπωνύμια των χωριών μας στα κατεχόμενα. Και επιμένουν, θεωρώντας ότι κατέβασε ο νους τους εξυπνάδα. Το είπε και μια συνάδελφος σε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή, παρομοιάζοντας την αλλαγή του ονόματος της Κερύνειας με την οδό στον Μούτταλο. Απαλλάσσοντας -απνευστί- την Τουρκία από εγκλήματα πολέμου που αγγίζουν την εθνοκάθαρση και την πολιτιστική γενοκτονία, για να κάνουν το κομμάτι τους στο εσωτερικό και με ορίζοντα κάποια επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Κι αυτό, χωρίς καν να υπάρξει αντίδραση από τους Τουρκοκύπριους, ούτε καν από τους ακραίους, κεμαλικούς Τουρκοκύπριους, για να υπάρχει και αφορμή στη συζήτηση. Όχι, η έγνοια του ΑΚΕΛ και όσων προτάσσουν τα στήθια τους για τη μνήμη του Ατατούρκ είναι πως στέλνουμε το μήνυμα της διχοτόμησης και κάποιου εθνικισμού που μόνο αυτοί διακρίνουν στην προκειμένη και άλλες περιπτώσεις. Η έγνοια τους είναι να εκφράσουν εκδούλευση, χωρίς να τους το ζητήσει και κανένας. Να δείξουν ότι είναι πρόθυμοι για όλα, ακόμα και για την προστασία της μνήμης ενός γνήσιου φασίστα, ενός κοινού δολοφόνου που «εκσυγχρόνισε» την Τουρκία με το αίμα των Αρμενίων και των Ποντίων.

Σάμπως και αν μετονομάσουμε την Τζον Κένεντι, θα μας κρατούν μούτρα οι Αμερικάνοι. Ή αν μετονομάσουμε την Τζιώρτζη Δημητρώφ -ναι, ακόμα υπάρχει αυτή η οδός κάπου στην Παλλουριώτισσα- θα στείλουμε λανθασμένα μηνύματα στη Βουλγαρία. Αν μετονομάσουμε τις οδούς για τις βασίλισσες Βικτώρια και Ελισάβετ, θα μας βγάλουν οι Εγγλέζοι από την Κοινοπολιτεία. Κι ακόμα ακόμα, αν μετονομάσουμε κάποια από τις διακόσιες οδούς για τον Μακάριο, θα είναι σαν δήλωση υποστήριξης στην ΕΟΚΑ Β’ (αυτό μπορεί να το σκέφτηκαν ήδη).

Ε έλεος. Ας κάνουν και μια οδό «Ειρηνευτικής Επιχείρησης» για να στείλουν το μήνυμα της διαλλακτικότητας. Και μια οδό «Κοινού Ανακοινωθέντος Αναστασιάδη-Έρογλου», μια «Συγκλίσεων Χριστόφια-Ταλάτ» και μια «Ταγίπ Ερντογάν», τώρα πριν αποδημήσει, για να συμπληρωθούμε σε αυτή την ακαταστασία των οδωνυμίων. Κι ύστερα, να ονομάσουν και τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού «Λεωφόρο Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας», μήπως και δεν πάρει ο Ερχιουρμάν το μήνυμα και συνεχίσει να πιστεύει ότι δεν θέλουμε λύση του Κυπριακού. Πού ζούμε;