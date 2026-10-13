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Τα χτυπήματα των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και η ευρωπαϊκή αντίδραση κατά της Ρωσίας ανατρέπουν τους σχεδιασμούς Ντόναλντ Τράμπ με φόντο τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σπασμωδικό ήταν το χθεσινό άνοιγμα των αγορών πετρελαίου στον απόηχο της συμφωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Βλαδιμήρ Πούτιν, η οποία προβλέπει την αποδέσμευση 1,8 εκατ. τόνων ρωσικού ντίζελ με αντάλλαγμα την προσωρινή άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Οι αιματηρές επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ διατήρησαν τις ανοδικές πιέσεις στο πετρέλαιο, ενώ η επιμονή της Ευρώπης σε κυρώσεις υπονομεύουν τις προοπτικές διπλωματικής αποκλιμάκωσης.

Ελπίδες στον άνεμο

Κολλημένη πάνω από το φράγμα των $105 το βαρέλι παρέμεινε χθες στις αγορές η τιμή του brent. Η αρχική πτώση με την ελπίδα ότι θα διοχετευθούν πρόσθετες ποσότητες για να καλύψουν τις παγκόσμιες ανάγκες, σκορπίστηκε στον άνεμο υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του brent διαπραγματευόταν χθες στις 5.30 το απόγευμα στα $106,95 το βαρέλι (άνοδος 2,13%%), ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) στα $93,64, καταγράφοντας άνοδο 1,91%.

Η στάση των επενδυτών αποτύπωσε την αβεβαιότητα μιας εύθραυστης αγοράς, όπου η προοπτική ενίσχυσης της προσφοράς συγκρούστηκε με τον κίνδυνο νέας διαταραχής του εφοδιασμού.

Οι Χούθι καθόρισαν το παιχνίδι

Τους όρους του παιχνιδιού κατάφεραν να καθορίσουν τα χτυπήματα των φιλοϊρανών Χούθι το Σαββατοκύριακο. Το κλίμα επέτειναν συν τοις άλλοις οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, καθώς ξύπνησαν οι ανασφάλειες των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου. Το στοίχημα, είναι βεβαίως ευρύτερο καθώς η απειλή των μεταφορών ανεβάζει ακόμη περισσότερο το κόστος ναύλων και ασφάλισης των τάνκερ.

Αμφίβολο, ωστόσο, παραμένει και το οικονομικό αντίκρισμα της συμφωνίας Τραμπ – Πούτιν. Σύμφωνα με το Reuters, οι ποσότητες ρωσικού ντίζελ που συμφωνήθηκαν αντιστοιχούν σε μόλις λίγες ημέρες κατανάλωσης του αμερικανικού τομέα μεταφορών. Την ίδια ώρα, η Ρωσία αντιμετωπίζει περιορισμούς στην παραγωγή λόγω των ουκρανικών επιθέσεων στα διυλιστήριά της, ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν καθαρός εξαγωγέας ντίζελ. Με αυτά τα δεδομένα, η συμφωνία δεν εγγυάται ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών, παρά το πολιτικό και διπλωματικό κόστος που συνεπάγεται για την Ουάσιγκτον.

Η Ευρώπη το βιολί της

Στον αντίποδα των σχεδιασμών Τραμπ κινείται πάντως η Ευρώπη, καθώς την ώρα που η Ουάσιγκτον αναζητεί διακαώς ανακούφιση στην αγορά καυσίμων, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να περιορίσουν τη δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο, περιορίζοντας τις δυνατότητές της να διαθέσει πετρέλαιο στη διεθνή αγορά.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών επικύρωσαν χθες τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διεύρυνση των κυρώσεων κατά της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας. Στο στόχαστρο, τέθηκαν 826 εταιρείες και 743 φυσικά πρόσωπα, που συνδέονται με την παραγωγή πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων οπλικών συστημάτων. Επιβλήθηκαν, επίσης, κυρώσεις σε 77 πρόσωπα που εμπλέκονται στις παράνομες ρωσικές εκλογές στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Εκεχειρία στα… χαρτιά

Αντιφατική είναι η εικόνα και στο διπλωματικό επίπεδο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία η Μόσχα δεν επιβεβαίωσε. Συν το χρόνω ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέες επιθέσεις κατά ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων για να δεχθεί στη συνέχεια νέες προειδοποιήσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος απείλησε με περιορισμό της στρατιωτικής υποστήριξης και επέκρινε τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Το Κρεμλίνο απέρριψε, στο μεταξύ, την πρόταση Ζελένσκι για εκεχειρία 60 ημερών, προκειμένου να διεξαχθούν προεδρικές εκλογές. Την ίδια ώρα διαμήνυσε ότι η Ρώσσα επιδιώκει μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία και όχι προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Η σκιά της αμερικανικής κάλπης

Αναλυτές, υποστηρίζουν πως πίσω από τις ενεργειακές πρωτοβουλίες βρίσκεται και η αντίστροφη μέτρηση για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η ακρίβεια πυροδοτεί έντονες πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ, αφού το ντίζελ ξεπέρασε τα $6,30 δολάρια το γαλόνι.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχείρησε μέσα από τη συμφωνία με τον Πούτιν να εξασφαλίσει φθηνότερα καύσιμα πριν από την κάλπη, αναλαμβάνοντας όμως σημαντικό διπλωματικό κόστος.

Είναι πια προφανές ότι η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών δεν μπορεί να έχει θετική έκβαση αν δεν τερματιστούν οι εχθροπραξίες. Όσο τα πολεμικά μέτωπα παραμένουν ανοικτά, ο γεωπολιτικός κίνδυνος εξακολουθεί να μεταφράζεται σε κόστος για την παγκόσμια οικονομία, ίσως και για τον Τραμπ.