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Αντιμέτωπος με τα καυτά ερωτήματα των βουλευτών της Επιτροπής Οικονομικών βρέθηκε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλος Πατσαλίδης κατά τη χθεσινή συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό 2027 στη Βουλή, καθώς κλήθηκε να αναλύσει την κατάσταση γύρω από τα επιτόκια, τον ανταγωνισμό, τη ρευστότητα και τα ακίνητα.

Απαντώντας στην κοινή ερώτηση των βουλευτών από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, οι οποίοι ήθελαν να μάθουν αν υπάρχει ολιγοπωλιακό τραπεζικό σκηνικό στην εγχώρια αγορά και αν αυτό με τη σειρά του επηρεάζει το κόστος των επιτοκίων που προσφέρονται, ο διοικητής παραδέχθηκε ότι η Κύπρος διαθέτει ένα συγκεντρωτικό σύστημα, κάτι που σημειώνει και η ΕΕ.

Υποστήριξε όμως με έμφαση ότι οι εξαγορές μικρότερων ιδρυμάτων ενισχύουν τον ανταγωνισμό. Όπως εξήγησε, η δημιουργία μεγαλύτερων και πιο ισχυρών σχημάτων είναι αυτή που θα επιτρέψει στις τράπεζες να αναμετρηθούν επί ίσοις όροις και να δώσουν χαμηλότερα επιτόκια. Διευκρίνισε στους βουλευτές ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που λειτουργούν ανασταλτικά στο να έρθουν ξένες τράπεζες στην Κύπρο, όπως είναι η μικρή εγχώρια αγορά, το γεγονός ότι οι υφιστάμενες τράπεζες είναι υγιείς σε όλα τα μεγέθη, καθώς και η σημαντική υπερβάλλουσα ρευστότητα που ήδη διαθέτουν.

Παράλληλα, σημείωσε τη θετική αλλαγή κουλτούρας των Κυπρίων δανειζόμενων, οι οποίοι πλέον επιλέγουν σταθερό επιτόκιο αντί για κυμαινόμενο, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν πιο υγιή τρόπο δανεισμού.

Ο. κ. Πατσαλίδης, θέλοντας να δώσει διευκρινίσεις στους βουλευτές για τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα καταχρηστικών πρακτικών εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, υποστήριξε ότι στα εποπτικά μέτρα προτάσσεται ο κίνδυνος φήμης. Σχετικά με τις ανησυχίες ότι οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αγορά ακινήτων λόγω του όγκου των χαρτοφυλακίων τους, ο κ. Πατσαλίδης καθησύχασε τη Βουλή ξεκαθαρίζοντας ότι οι τιμές δεν επηρεάζονται. Όπως εξήγησε, η αξία των ακινήτων στα βιβλία των εταιρειών αυτών ανέρχεται στα €998 εκατομμύρια και στην πλειονότητά τους αφορούν γεωργική γη και χωράφια και όχι οικιστικά ακίνητα.

Στην αρχική του ομιλία ο κεντρικός τραπεζίτης τόνισε ότι σήμερα ο κυπριακός τραπεζικός τομέας παρουσιάζει τα ισχυρότερα κεφαλαιακά μεγέθη στην ιστορία του. «Η κεφαλαιακή επάρκεια κατατάσσει τα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ρευστότητα ξεπερνά κατά πολύ τα κανονιστικά όρια και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η κερδοφορία βρίσκεται στον μέσο όρο της ευρωζώνης, αντανακλώντας κυρίως το επιτοκιακό περιθώριο όπως αυτό διαμορφώνεται από την ενιαία νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η χρόνια παθογένεια του τραπεζικού συστήματος, έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα πιο κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η κουλτούρα αποπληρωμής λειτουργεί ως δημόσιο αγαθό για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την κοινωνία και στηρίζεται σε αξιόπιστο πλαίσιο εκποιήσεων και αφερεγγυότητας». Αξιοποιώντας σημείωσε τα διαθέσιμα μακροπροληπτικά εργαλεία, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει επιβάλει αντικυκλικό απόθεμα ασφάλειας ύψους 1,5% στα εγχώρια ανοίγματα, που αντιστοιχεί με κεφαλαιακές απαιτήσεις ύψους €230 εκ., ενώ έχει επιπλέον δεσμεύσει απόθεμα ασφάλειας ύψους €440 εκ. στη βάση της συστημικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, μελετούμε ανέφερε, την ενεργοποίηση αποθέματος ασφαλείας για τον συστημικό κίνδυνο και σχετικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στις αρχές Νοεμβρίου.