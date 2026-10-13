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Η αμερικανική εταιρεία Mattel, που κατασκευάζει την πασίγνωση κούκλα Barbie, εξετάζει ενδεχόμενο αποδοχής της πρότασης που της υπέβαλε η εταιρεία Authentic Brands Group για εξαγορά της.

Ήδη, σημαντικοί μέτοχοι της Mattel έχουν ταχθεί υπέρ της αποδοχής της πρότασης, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμα κάποια απόφαση. Η αρχική πρόταση της Authentic Brands Group ανεβάζει την αξία της αποτίμησης στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, με περιθώριο αυξημένης προσφοράς στη συνέχεια.

Οι μετοχές της Mattel, η οποία έχει σήμερα χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση περίπου 3,62 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έκλεισαν με άνοδο περίπου 18%, στα 15,04 δολάρια, μετά την είδηση, αλλά στη συνέχεια κατέγραψε μείωση 4%, ιδιαίτερα όταν ανακοινώθηκε ότι ο επικεφαλής της, Ynon Kreiz, θα αποχωρήσει για να αναλάβει τον ρόλο του συν-διευθύνοντος συμβούλου στην Paramount Skydance.

Τ.ΟΥ