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Τουλάχιστον τέσσερα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), που κατευθύνονταν αρχικά προς την Ασία, άλλαξαν πορεία προς την Ευρώπη την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς η ευρωπαϊκή αγορά προετοιμάζεται για τον χειμώνα με χαμηλά αποθέματα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι προσδοκίες για αυξημένη χειμερινή ζήτηση και οι ανάγκες αναπλήρωσης των αποθεμάτων ενισχύουν την ελκυστικότητα της Ευρώπης για φορτία από τον Ατλαντικό. Οι αλλαγές πορείας καταγράφονται σε δεδομένα παρακολούθησης πλοίων των Kpler και LSEG.

Η πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στο 74% στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, σύμφωνα με σημείωμα αναλυτών της Vortexa.

Χαμηλά αποθέματα και κίνδυνος στενότητας

Η Ευρώπη εισέρχεται στη χειμερινή περίοδο με τα χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου των τελευταίων ετών και αναμένεται να αυξήσει τις αγορές LNG για την αναπλήρωσή τους.

Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ανάγκες ενδέχεται να εντείνουν τον ανταγωνισμό για διαθέσιμα φορτία, εφόσον ανακάμψει η ζήτηση στην Ασία. Παράλληλα, οι διαταραχές στην προσφορά από τον Περσικό Κόλπο, εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, εξακολουθούν να περιορίζουν τις διαθέσιμες ποσότητες.

Τα τέσσερα πλοία που άλλαξαν πορεία

Τα πλοία Shra’ouh και Al Kharrarah, τα οποία φόρτωσαν στις εγκαταστάσεις Plaquemines LNG στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, έπλεαν νοτιοανατολικά πριν στραφούν προς βορρά γύρω στις 8–9 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης, δηλώνουν πλέον ως προορισμούς το Γκρέιν της Αγγλίας και τη Ζεμπρούγκ του Βελγίου, αντίστοιχα.

Το LNG Rosenrot, που παρέλαβε φορτίο από τις εγκαταστάσεις Atlantic LNG στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, άλλαξε πορεία στις 9 Οκτωβρίου, αφού προηγουμένως είχε απομακρυνθεί από την Ευρώπη.

Αντίστοιχα, το Elisa Aquila άλλαξε κατεύθυνση αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, προτού στραφεί ξανά προς την Ευρώπη στις 7 Οκτωβρίου. Μεταφέρει φορτίο από τις εγκαταστάσεις Calcasieu Pass στη Λουιζιάνα και δηλώνει ως προορισμό τη Δουνκέρκη της Γαλλίας.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου παράδοσης επόμενου μήνα στην ολλανδική αγορά έκλεισαν τη Δευτέρα στα 84,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Πηγή: Reuters