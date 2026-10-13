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Συμμετοχή στην άσκηση της Εθνικής Φρουράς (ΤΑΜΣ) «ΙΡΙΣ-2026» έχουν τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, τα οποία σταθμεύουν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Ζεύγος ελληνικών μαχητικών πραγματοποίησε σήμερα (13/10), διέλευση πάνω από το Πεδίο Βολής Καλού Χωριού, στο πλαίσιο της προάσκησης και των σεναρίων που προβλέπονται στην άσκηση της Εθνικής Φρουράς.

Τα ελληνικά F-16 θα συμμετάσχουν και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, κατά τη διεξαγωγή της άσκησης στην παρουσία επισήμων, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Άμυνας και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η «ΙΡΙΣ-2026» πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 12 μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και αποτελεί μία από τις σημαντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, κατά τη διάρκεια της τετραήμερης άσκησης θα πραγματοποιούνται βολές με πραγματικά πυρά στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού.

Η άσκηση εντάσσεται στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εθνικής Φρουράς και αποσκοπεί στην εφαρμογή σχεδίων και διαδικασιών υπό συνθήκες που προσομοιάζουν τις απαιτήσεις ενός σύνθετου και σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Η «ΙΡΙΣ-2026» αποτελεί τακτική άσκηση μεγάλης κλίμακας, μέσω της οποίας η Εθνική Φρουρά εξασκεί και αξιολογεί τις επιχειρησιακές δυνατότητες των δυνάμεών της.

Ενδεικτικά, κατά την αντίστοιχη άσκηση του 2025, συμμετείχε το σύνολο του προσωπικού και των μέσων της ενεργού δύναμης της Εθνικής Φρουράς, με αντικείμενο τη σχεδίαση, εκτέλεση, διοίκηση και τον έλεγχο διακλαδικών επιχειρήσεων.

Η τελική φάση της περσινής άσκησης είχε πραγματοποιηθεί επίσης στο Καλό Χωριό, με εκτέλεση πραγματικών πυρών από διάφορα οπλικά συστήματα και μέσα.

Η συμμετοχή των ελληνικών F-16 στη φετινή διοργάνωση προσθέτει αεροπορική διάσταση στα σενάρια της άσκησης, για πρώτη φορά από το 2023.

Στο μεταξύ, το ΓΕΕΦ έχει ενημερώσει το κοινό ότι, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η είσοδος στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού από τις 12 έως και τις 15 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με πραγματικά πυρά.