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Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα αναιρέσει, όπως φαίνεται, τη μείωση του φόρου στα μερίσματα από 17% σε 5%, που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Κατά τη χθεσινή συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2027 στη κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος, απευθυνόμενος στον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, τον κάλεσε να τοποθετηθεί κατά πόσο υπάρχει πρόθεση – με έμμεσο τρόπο – φορολόγησης των μερισμάτων των Κυπρίων επιχειρηματιών, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού. Όπως είπε, κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Ως γνωστό, η συγκεκριμένη αλλαγή στα φορολογικά υποστηρίχθηκε αρμοδίως ότι συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας, διευκολύνει τον επιχειρηματικό προγραμματισμό και δημιουργεί πιο ελκυστικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον για επενδύσεις και ανάπτυξη. Ο υπουργός Οικονομικών ανάφερε πως δεν μπορεί να τοποθετηθεί, καθώς δεν έχει ενώπιον του το τελικό νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ο κ. Πελεκάνος υποστήριξε πως οι κοινωνικοί εταίροι που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις αναφέρουν ότι μια τέτοια πρόνοια περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο.

Οι επίμαχες πρόνοιες

Βάσει του προσχεδίου που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας, δημιουργείται μια νέα ομάδα εισφορέων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία θα αφορά τους λεγόμενους εισοδηματίες. Ειδικότερα, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από αξίωμα, μερίσματα, τόκους, μισθώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας, αμοιβές και άλλα κέρδη από ιδιοκτησία.

Παράλληλα, για μισθωτούς που είναι παράλληλα και μέτοχοι της εταιρείας στην οποία εργάζονται, προβλέπεται ότι για τους σκοπούς του ορισμού των αποδοχών, θα περιλαμβάνονται και τα μερίσματα που λαμβάνουν από την εταιρεία στην οποία απασχολούνται.

Το πάρε- δώσε

Στη βάση των πιο πάνω, το προσχέδιο αναφέρει ότι για τους ανασφάλιστους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν μισθό, αλλά λαμβάνουν εισοδήματα από μερίσματα, οι εισφορές θα είναι της τάξης του 15,8%, για να φτάσουν τη μια ασφαλιστική μονάδα που αναλογεί σε περίπου €11.500. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, το Υπουργείο Εργασίας θα διαφοροποιήσει την πρόνοια που αφορά όσους εργάζονται και επομένως έχουν εισοδήματα τόσο από μισθούς όσο και από μερίσματα και φτάνουν στο μέγιστο των ασφαλιστέων αποδοχών, το οποίο ανέρχεται σε περίπου €69.000 το χρόνο.

Με τη συγκεκριμένη φόρμουλα θα αυξηθεί ο αριθμός των εισφορεών στο ΤΚΑ και κατ’ επέκταση τα κρατικά έσοδα. Οι κοινωνικοί εταίροι στο πλαίσιο του διάλογου ζητούν διευκρινίσεις για το συγκεκριμένο θέμα.

ΥΠΟΙΚ: Αλλαγές ταλαιπωρούν

Σε σχέση με τη φορολογική μεταρρύθμιση, ο Υπουργός Οικονομικών ανάφερε πως κάποιες από τις αλλαγές που έγιναν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Την ίδια ώρα, είπε, έγιναν κάποιες αλλαγές οι οποίες βασανίζουν, κατά την έκφραση του, τους πολίτες. Ο κ. Κεραυνός έφερε ως παράδειγμα την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή ηλεκτρονικά. Όπως είπε, το κυβερνητικό νομοσχέδιο προέβλεπε την ηλεκτρονική πληρωμή για ενοίκια από €500 και άνω, ενώ η Βουλή το διαφοροποίησε επιβάλλοντας το μέτρο από το πρώτο σεντ.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, αυτή η ρύθμιση δημιουργεί πολλά προβλήματα, ειδικά στους ηλικιωμένους. Πάντως, η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε πως θα εξεταστούν πιθανές αλλαγές στη μεταρρύθμιση.