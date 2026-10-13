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Στο επίκεντρο η προστασία των παικτών, η αντιμετώπιση της παράνομης αγοράς και οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας

Η πρόληψη και η προστασία των παικτών, οι σύγχρονες προκλήσεις στη ρύθμιση του τομέα των τυχερών παιχνιδιών, η αντιμετώπιση της παράνομης αγοράς, καθώς και οι δυνατότητες που διανοίγουν η τεχνητή νοημοσύνη και η καινοτομία, βρέθηκαν στο επίκεντρο του 9ου Συνεδρίου Ασφαλούς Παιχνιδιού, το οποίο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 9ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού.

Με κεντρική θεματική «The Future of Player Protection: Shaping a more Sustainable Gambling Industry Through Innovation», το φετινό συνέδριο έφερε στο τραπέζι του διαλόγου διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ερευνητές, εκπροσώπους ρυθμιστικών Αρχών και επαγγελματίες του τομέα από την Κύπρο και το εξωτερικό. Για μία ακόμη φορά, το Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού λειτούργησε ως πεδίο ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την εξέλιξη της ρύθμισης των τυχερών παιχνιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στη μετάβαση από τη συμμόρφωση στην ουσιαστική προστασία των παικτών. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι επιβλαβείς συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και η αντιμετώπισή τους ως ζήτημα δημόσιας υγείας καθώς και οι ψυχολογικοί και βιολογικοί παράγοντες που συνδέονται με την ανάληψη ρίσκου.

Στο μικροσκόπιο τέθηκαν επίσης η παράνομη αγορά τυχερών παιχνιδιών και οι προκλήσεις που δημιουργεί για τις ρυθμιστικές αρχές, ειδικά σε ό,τι αφορά την πτυχή της προστασίας του κοινού. Μέσα από την παρουσίαση δεδομένων και τη συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων του τομέα εξετάστηκαν οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για την αντιμετώπιση της παράνομης αγοράς.

Ειδική συζήτηση έγινε για τις νέες δυνατότητες που διανοίγονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, με εμπειρογνώμονες να αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την έγκαιρη αναγνώριση συμπεριφορών αυξημένου κινδύνου και την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων μηχανισμών προστασίας. Περαιτέρω, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την υπεύθυνη διαφήμιση και το ρόλο των επαγγελματιών της επικοινωνίας, καθώς και οι αλλαγές που αφορούν τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών στην Κύπρο.

Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, κ. Παναγιώτης Τρισόκκας, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της πάταξης της παράνομης αγοράς: «Μια καλά ρυθμιζόμενη αγορά είναι προϋπόθεση για μια βιώσιμη αγορά. Και μια βιώσιμη αγορά είναι μια αγορά στην οποία η προστασία των παικτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της», επεσήμανε. Αναφερόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις του τομέα, υπογράμμισε ότι «δεν αρκεί να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με τους κανόνες. Πρέπει να εξετάζουμε αν οι κανόνες μας ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και στις νέες μορφές κινδύνου που δημιουργούνται». Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΕΑΣ ανέδειξε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δεδομένα και τα νέα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες για την έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων, την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και την πιο αποτελεσματική προστασία των παικτών».

Χαιρετισμό στο Συνέδριο απηύθυνε, εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, η κ. Λούση Ηροδότου Μούσκου, Οικονομική Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης Κεντρικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών. Η κ. Μούσκου εξήρε το έργο που επιτελεί η ΕΑΣ, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της ανάπτυξης του τομέα χωρίς να γίνονται εκπτώσεις σε θέματα προστασίας του κοινού: «Η ανάπτυξη αυτή, όμως, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο με οικονομικούς δείκτες. Η πραγματική πρόοδος αποτυπώνεται εξίσου στην ποιότητα της ρύθμισης του τομέα, στη διαφάνεια της λειτουργίας του και, κυρίως, στον βαθμό προστασίας που παρέχει στους πολίτες», τόνισε. Επιπρόσθετα, η κ. Μούσκου μετέφερε μήνυμα του Υπουργού Οικονομικών ότι «η οικονομική ευημερία ενός τόπου δεν μπορεί να διαχωριστεί από την προστασία των ανθρώπων του. Όποιος επιλέγει να συμμετέχει στο παιχνίδι πρέπει να το κάνει με υπευθυνότητα και μέσα σε ασφαλή όρια, ενώ η Πολιτεία οφείλει να τον στηρίζει όταν τα όρια αυτά ξεπερνώνται».

«Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια»

Το 9ο Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού άνοιξε και επίσημα την αυλαία της 9ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού, η οποία πραγματοποιείται από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, με ένα διευρυμένο πρόγραμμα ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και βιωματικών δράσεων.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται με κεντρικό μήνυμα «Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια», αναδεικνύοντας τη σημασία του αυτοελέγχου, της αναγνώρισης του κινδύνου και της συνειδητής λήψης αποφάσεων. Μέσα από τις δράσεις της Εβδομάδας, η ΕΑΣ επιδιώκει να φέρει το ασφαλές παιχνίδι πιο κοντά στους πολίτες και να ενισχύσει την ενημέρωση γύρω από τα προσωπικά όρια και τα διαθέσιμα εργαλεία αυτοπροστασίας, ώστε το παιχνίδι να παραμένει μια μορφή ψυχαγωγίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το ασφαλές παιχνίδι είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.safergambling.gov.cy, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα της 9ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.sgw.cy

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