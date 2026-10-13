Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, με κατεύθυνση την Πάφο, λόγω οδικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, η κυκλοφορία διοχετεύεται στο δευτερεύον οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου Αγίας Βαρβάρας, ενώ οι οδηγοί που κατευθύνονται προς την Πάφο καλούνται να χρησιμοποιούν και την έξοδο Ανατολικού.

Η Αστυνομία προτρέπει τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών και να λαμβάνουν υπόψη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.