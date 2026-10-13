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Σε νέες σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του Melios Zoo προχώρησε ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, αποκαλύπτοντας ότι ο ιδιοκτήτης είχε περιφράξει κρατικά τεμάχια και προχωρήσει σε αυθαίρετες κατασκευές, παρά τις υποδείξεις της Πολεοδομίας. Την ίδια ώρα, τίθεται εκ νέου το ερώτημα ποιος έχει την ευθύνη να επιβάλει τη νομοθεσία και τι θα γίνει τελικά με το συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος συνεχίζει να λειτουργεί, παρά τις εκκρεμότητες που υπάρχουν εδώ και σχεδόν μία δεκαετία.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο με αφορμή το περιστατικό με τη διαφυγή αρκούδας από τις εγκαταστάσεις, ο κ. Πίπης αναφέρθηκε στο ιστορικό της αδειοδότησης του Melios Zoo, αλλά και στα προβλήματα που προέκυψαν στην πορεία με τον ιδιοκτήτη, κ. Μενελάου. Όπως εξήγησε, αρχικά είχε παραχωρηθεί προσωρινή πολεοδομική άδεια, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2012 οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εξέδωσαν άδεια λειτουργίας ζωολογικού κήπου. Στη συνέχεια, ωστόσο, ο ιδιοκτήτης προχώρησε σε επεκτάσεις και άλλες αναπτύξεις, χωρίς να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Σύμφωνα με τον κ. Πίπη, «είχε μάλιστα παρέμβει και σε κρατικά τεμάχια, τα είχε περιφράξει και είχε προβεί σε αναπτύξεις», οι οποίες δεν είχαν εγκριθεί ούτε από την Πολεοδομία ούτε από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι το Τμήμα Πολεοδομίας είχε ενημερώσει τον ιδιοκτήτη ήδη από το 2016 για την απόρριψη αιτημάτων του, ενώ του είχαν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες για αλλαγές στις εγκαταστάσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα είπε, υπήρχε απόφαση για κατεδάφιση κατασκευών που είχαν γίνει αυθαίρετα. «Ο ίδιος αρνήθηκε να συμμορφωθεί», σημείωσε, εξηγώντας ότι του είχε δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσει στις αλλαγές και να υποβάλει εκ νέου αίτηση, κάτι που δεν έπραξε. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είχαν προειδοποιήσει ότι δεν θα μπορούσε να ανανεωθεί η άδεια του ζωολογικού κήπου, η οποία έληξε τον Σεπτέμβριο του 2017.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ήταν ο κ. Πίπης και για τον τρόπο με τον οποίο εισάγονταν ζώα στην Κύπρο. Ερωτηθείς εάν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είχαν δώσει άδεια για την εισαγωγή άγριων ζώων, μεταξύ των οποίων αρκούδες και τίγρης, απάντησε αρνητικά. Όπως εξήγησε, ο ιδιοκτήτης διατηρούσε, πέραν του ζωολογικού κήπου, και ξεχωριστό υποστατικό, το οποίο στα αρχικά αρχιτεκτονικά σχέδια παρουσιαζόταν ως χώρος πώλησης μικρών πτηνών, όπως παπαγάλων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κ. Μενελάου υποστήριζε ότι διέθετε αδειοδοτημένο κατάστημα πώλησης ζώων, κάτι που, όπως ανέφερε, δεν ίσχυε, αφού δεν υπήρχε η απαιτούμενη πολεοδομική άδεια για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

«Το έπαιζε δίπορτο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πίπης, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, γίνονταν οι μεταφορές ζώων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως εξήγησε, όταν τον εξυπηρετούσε, ο ιδιοκτήτης παρουσίαζε την άδεια του ζωολογικού κήπου και υποστήριζε ότι τα ζώα προορίζονταν για εκεί, ενώ σε άλλες περιπτώσεις επικαλείτο το ξεχωριστό υποστατικό. «Πέραν του ότι δεν είχε έγκριση από την υπηρεσία, εμείς το μαθαίναμε όταν έρχονταν τα ζώα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι μεταφορές πραγματοποιούνταν από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε ότι είχαν προκύψει και ζητήματα με τη διακίνηση ζώων που εμπίπτουν στις πρόνοιες της διεθνούς σύμβασης για την προστασία απειλούμενων ειδών.

Το ερώτημα, πάντως, είναι τι γίνεται σήμερα με τον χώρο και ποιος θα αναλάβει να επιβάλει τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Ο κ. Πίπης επιβεβαίωσε ότι το Melios Zoo εξακολουθεί να λειτουργεί, αναφέροντας ότι ο ιδιοκτήτης πλέον το παρουσιάζει ως φάρμα. «Τώρα λέει ότι είναι φάρμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι προηγουμένως λειτουργούσε ως ζωολογικός κήπος και στη συνέχεια επικαλείτο τη λειτουργία καταστήματος πώλησης ζώων. Σύμφωνα με τον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δεν υπάρχει άδεια για τέτοιου είδους ανάπτυξη.

Σε σχέση με το ποια υπηρεσία έχει πλέον την ευθύνη να ενεργήσει, ο κ. Πίπης παρέπεμψε στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, ο ιδιοκτήτης έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο σε σχέση με υπόθεση που είχε κινηθεί από τον Έπαρχο Λευκωσίας, ενώ η σχετική αρμοδιότητα έχει πλέον περάσει στον ΕΟΑ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Δεν ξεκαθάρισε, ωστόσο, πότε θα υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες ή τι θα γίνει τελικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του χώρου.