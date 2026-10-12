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Σε Τούρκο έποικο ανήκει η αγελάδα που εντοπίστηκε στη νεκρή ζώνη, στην περιοχή της Αυλώνας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης.

Όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης Αυλώνας Μενέλαος Σάββα, στην κρατική τηλεόραση, ο ίδιος εντόπισε τη νεκρή αγελάδα το απόγευμα του Σαββάτου και ενημέρωσε αστυνομία, ΟΗΕ και Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, ο Τούρκος κτηνοτρόφος μετέφερε με μηχάνημα την αγελάδα στη νεκρή ζώνη, προκαλώντας δυσοσμία, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος μεταφοράς ασθενειών. Ο Τούρκος διατηρεί φάρμα εντός της περιοχής και δεν μπορούν, όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης, να τον διώξουν, ενώ όπως αποκάλυψε, πριν από πέντε χρόνια άφησε άλλες δύο νεκρές αγελάδες στην περιοχή.

Ερωτηθείς σχετικά, μετά το τέλος συνάντησης στο Υπουργείο Γεωργίας με τους πέντε κτηνοτρόφους που επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό τους προηγούμενους μήνες, από πλευράς Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ο κ. Πίπης, ανέφερε ότι σήμερα εντοπίστηκε μία αγελάδα στη νεκρή ζώνη στην Αυλώνα.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ζώο που μετέφερε ένας Τούρκος έποικος από την Αυλώνα στη νεκρή ζώνη, προσθέτοντας ότι «κατόπιν ενεργειών μας με τα Ηνωμένα Έθνη, μας είπαν ότι (ο έποικος) θα πάει σήμερα για να την πάρει πίσω».

Ερωτηθείς αν το συγκεκριμένο ζώο έχει προσβληθεί από αφθώδη πυρετό, ο Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου, Ανδρέας Γρηγορίου, είπε ότι δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο.

ΚΥΠΕ / ΡΙΚ