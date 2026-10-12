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Σε θανατώσεις ζώων στις μολυσμένες μονάδες αιγοπροβάτων που θεωρούνταν ύποπτες από το καλοκαίρι προχωρούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της σχετικής σύστασης από το αρμόδιο σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο εισηγήθηκε τη λήψη οριστικών μέτρων. Τα πρώτα περιστατικά εκδηλώθηκαν κατά τους θερινούς μήνες, συγκεκριμένα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ ακολουθήσαν άλλα δύο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Από τη στιγμή της εκδήλωσής τους έως και τη λήψη της τελικής απόφασης από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, τα εν λόγω περιστατικά θεωρούνταν ύποπτα και τελούσαν υπό στενή παρακολούθηση.

Συνολικά, πέντε κτηνοτροφικές μονάδες είχαν χαρακτηριστεί ως ύποπτες από την Αρμόδια Αρχή, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται εκμεταλλεύσεις στις περιοχές Πεντάκωμο, Αλεθρικό, Αυγόρου, Ορόκλινη και Αραδίππου. Με κρούσματα αυτά ο αριθμός των μολυσμένων μονάδων ανέρχεται πλέον σε 126. Η εκμετάλλευση στο Πεντάκωμο εντοπίστηκε μολυσμένη στις 16/7/2026 και διαθέτει περίπου 400 πρόβατα. Την ίδια ημέρα βγήκε θετική και η μονάδα στο Αυγόρου με περίπου 280 ζώα.

Ακολούθησε ο εντοπισμός της μονάδας στο Αλεθρικό στις 14/8/2026 με περίπου 400 πρόβατα.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο εντοπίστηκε θετική η μονάδα στην Ορόκλινη στις 7/9/2026 με 31 αίγες τα οποία θανατώθηκαν το Σάββατο και στην Αραδίππου στις 8/9/2026 με περίπου 980 αίγες και πρόβατα.

Σημειώνεται ότι ο ακριβής αριθμός των ζώων καταγράφεται επί τόπου πριν τη θανάτωση και περιλαμβάνει τα νεαρά τα οποία βάσει νομοθεσίας δεν έχουν ακόμα σημανθεί.

Ήδη άρχισε η διαδικασία θανάτωσης των ζώων στις προσβεβλημένες μονάδες, με τις πρώτες ενέργειες να λαμβάνουν χώρα στην Ορόκλινη, όπου θανατώθηκαν 31 αίγες στις 10/10/2026.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται στη βάση των γνωμοδοτήσεων των ευρωπαϊκών οργάνων, ενώ εξετάστηκαν παράλληλα παράμετροι που αφορούν τη δυνατότητα διατήρησης θετικών κρουσμάτων παραδοσιακών φυλών προβάτων και βοοειδών, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου.

Μέχρι στιγμής είχαν εξαιρεθεί από τη θανάτωση 438 ζώα.

Η μονάδα με τα 405 παχύουρα στη Δρομολαξιά και η μονάδα της ντόπιας φυλής 33 βοοειδών πάλι στη Δρομολαξιά. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να σωθούν τα παχύουρα πρόβατα ώστε να διαφυλαχθεί η φυλή τους.

Για τις ντόπιες αγελάδες δεν υπάρχει ακόμα απόφαση κατά πόσο δεν θα θανατωθούν.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενεργός ιός δεν έχει ληφθεί απόφαση για λήψη περαιτέρω μέτρων με καθορισμό ζωνών προστασίας και επιτήρησης.

Σημειώνεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι δειγματοληψίες μέσω επιδημιολογικής διερεύνησης παγκύπρια, και εδώ και ένα μήνα δεν έχουν ανευρεθεί άλλα θετικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι τελευταίες μονάδες βρέθηκαν χωρίς ενεργό ιό αλλά μόνο με αντισώματα. Φαίνεται ότι βοήθησε και ο εμβολιασμός για μείωση του ρυθμού, αλλά και εξάπλωσης του ιού.