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Νέα κρούσματα καταρροϊκού πυρετού εντοπίστηκαν σε κτηνοτροφικές μονάδες στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας, ανεβάζοντας σε πέντε τον συνολικό αριθμό των μολυσμένων μονάδων παγκύπρια.

Το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην επαρχία Λεμεσού καταγράφηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά κτηνοτροφική μονάδα στην οποία εκτρέφονται συνολικά 941 αιγοπρόβατα. Στην επαρχία Λευκωσίας, το κρούσμα επιβεβαιώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου και αφορά μονάδα με 456 αιγοπρόβατα.

Συνολικά, στις πέντε μονάδες που έχουν προσβληθεί παγκύπρια εκτρέφονται 2.178 αιγοπρόβατα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν μολυνθεί 52 ζώα. Από αυτά, τρία καταγράφηκαν στη Λεμεσό και τέσσερα στη Λευκωσία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά.

Από την εμφάνιση της νόσου έχουν καταγραφεί συνολικά 10 θάνατοι ζώων.

Ο καταρροϊκός πυρετός προκαλείται από τον ορότυπο 4 (BTV-4) του ιού και μεταδίδεται μέσω εντόμων-διαβιβαστών, κυρίως κουνουπιών. Δεν μεταδίδεται από ζώο σε ζώο με άμεση επαφή και δεν αποτελεί νόσο που μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα στις επηρεαζόμενες μονάδες, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.