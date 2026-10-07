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Πολλές χιλιάδες ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες σε ολόκληρη την Κύπρο κατάφερε ν’ αποσπάσει σπείρα με μέλη αλλοδαπούς, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα, μέσω μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, εξασφάλιζαν τραπεζικά δεδομένα και έκαναν αναλήψεις από διαφορετικά υποκαταστήματα τράπεζας στη Λευκωσία. Οι δράστες έστελναν sms αποστολέας των οποίων ήταν δήθεν είτε το ΓεΣΥ (επωνυμία αποστολέα CY MEDICAL), είτε υπηρεσία πληρωμής εξωδίκων για τροχαίες παραβάσεις (traffic CY) ζητώντας από πολίτες στην πρώτη περίπτωση να ενημερώσουν τα στοιχεία τους και στη δεύτερη να αποπληρώσουν εξώδικα. Μέχρι στιγμής υπάρχουν τρεις καταγγελίες στην Αστυνομία Λάρνακας, ενώ έχουν καταγραφεί άλλες δύο στη Λευκωσία και τη Λεμεσό.

Χθες το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε στη σύλληψη 24χρονου από το Πακιστάν, ο οποίoς διέμενε στη Λευκωσία. Η σύλληψή του έγινε κατορθωτή έπειτα από καταγγελίες δύο πολιτών. Η πρώτη έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου από 76χρονο, που ανέφερε πως του στάλθηκε μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο με εμφανιζόμενο αποστολέα το traffic CY, το οποίο άνοιξε και έδωσε, μεταξύ άλλων, τον αριθμό της τραπεζικής του κάρτας. Το αποτέλεσμα, όπως είπε, ήταν να του αποσπάσουν το ποσό των €3.963 με 2 αναλήψεις από ΑΤΜ στην Λευκωσία.

Στις 2 Οκτωβρίου έγινε η δεύτερη καταγγελία από 68χρονο, ο οποίος είπε πως είχε λάβει μήνυμα στο κινητό του από το CY MEDICAL. Αφού άνοιξε το μήνυμα έδωσε, μεταξύ άλλων, τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας με αποτέλεσμα να του αποσπάσουν το ποσό των €770. Μετά τη σύλληψη του 24χρονου στο ΤΑΕ Λάρνακας έγινε και τρίτη καταγγελία από πολίτη, ο οποίος έδωσε τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας σε μήνυμα με αποστολέα το CY MEDICAL, με αποτέλεσμα να γίνει ανάληψη από το λογαριασμό του ποσού €2.390.

Το ΤΑΕ Λάρνακας έφτασε στη σύλληψη του 24χρονου όταν διαπιστώθηκε μέσω συγκεκριμένης τράπεζας πως τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των παραπονούμενων εγκαταστάθηκαν σε ηλεκτρονικό πορτοφόλι συγκεκριμένης συσκευής κινητού τηλεφώνου που φέρεται να συνδέεται με τον ύποπτο. Σημειώνεται πως τις αναλήψεις των χρημάτων φαίνεται να τις έκανε άλλο άτομο, το οποίο αναζητείται.

Ο 24χρονος είχε τοποθετηθεί στο στοπ λιστ και συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Λάρνακας, λίγο πριν αναχωρήσει από την Κύπρο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, ακριβοί αναπτήρες, αλλά και πούρα που αγοράστηκαν από κατάστημα στη Λευκωσία, η αξία των οποίων ξεπερνά τις €50.000. Υπάρχουν ενδείξεις, μάλιστα, πως οι κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά των πούρων είναι κλοπιμαίες. Αυτό που διερευνά η Αστυνομία είναι το κατά πόσον η αγορά πούρων συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος. Ο ύποπτος στη κατάθεσή του ισχυρίστηκε πάντως πως τα πούρα θα τα έστελνε στο Ντουμπάι για να τα πωλήσει, επειδή εκεί, όπως υποστήριξε, τετραπλασιάζεται η αξία τους.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή του. Είναι ύποπτος, μεταξύ άλλων, για κλοπή, παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών, παράνομη παρέμβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα, υποκλοπή δεδομένων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται πως το προηγούμενο διάστημα έγινε ακόμη μια σύλληψη υπόπτου στη Λευκωσία και γίνονται εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν συνδέεται με τον 24χρονο.