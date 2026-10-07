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Με το 9ο Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού στις 12 Οκτωβρίου ανοίγει η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Με τη διεξαγωγή του 9ου Συνεδρίου Ασφαλούς Παιχνιδιού τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Hilton Nicosia ανοίγει η αυλαία της 9ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού που διοργανώνει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026.

Η φετινή Εβδομάδα επικεντρώνεται στην πρόληψη, στην έγκαιρη αναγνώριση και καθορισμό των προσωπικών ορίων και στη λήψη συνειδητών αποφάσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της τεχνολογίας και των σύγχρονων εργαλείων προστασίας των παικτών. Μέσα από ένα πρόγραμμα ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και βιωματικών δράσεων, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων επιδιώκει να φέρει τη συζήτηση για το Ασφαλές Παιχνίδι πιο κοντά στους πολίτες. Το φετινό μήνυμα της εκστρατείας, «Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια», αναδεικνύει τη σημασία του να γνωρίζουμε τα όρια μας και να τα θέτουμε έγκαιρα, πριν η ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια ξεφύγει από το πλαίσιο της διασκέδασης. Η φετινή διοργάνωση προσεγγίζει την έννοια των ορίων με αναφορές σε τέσσερις εμβληματικές μορφές της ελληνικής μυθολογίας. Τον Οδυσσέα, τον Αχιλλέα, τον Μίδα και τον Ίκαρο. Οι ιστορίες τους συνδέονται με διαχρονικές ανθρώπινες συμπεριφορές, όπως ο πειρασμός, η αίσθηση του άτρωτου, η επιθυμία για ολοένα και περισσότερα και η υπερβολική αυτοπεποίθηση, μεταφέροντας με έναν άμεσο και σύγχρονο τρόπο το μήνυμα της πρόληψης, του μέτρου και του αυτοελέγχου.

Το 9ο Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού

Το Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού αποτελεί το σημείο έναρξης της Εβδομάδας. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως πλατφόρμα εποικοδομητικού διαλόγου και ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ασφαλή ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, των ρυθμιστικών αρχών, των επαγγελματιών του κλάδου και άλλων αρμόδιων φορέων.

Με θέμα «The Future of Player Protection: Shaping a More Sustainable Gambling Industry Through Innovation», το Συνέδριο θα εξετάσει τις νέες προκλήσεις που διαμορφώνουν το περιβάλλον των τυχερών παιχνιδιών και τον τρόπο με τον οποίο η προστασία των παικτών μπορεί να εξελιχθεί μέσα από την καινοτομία, την τεχνολογία και την αξιοποίηση δεδομένων.

Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνονται θεματικές που αφορούν τη ρύθμιση των κινδύνων και των βλαβών που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια, τους ψυχολογικούς και βιολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά, την εξέλιξη της ρύθμισης στην Ευρώπη, την αντιμετώπιση της παράνομης αγοράς, τον ρόλο της επικοινωνίας και της διαφήμισης, καθώς και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας στην προστασία των παικτών.

Παράλληλα, μέσα από παρουσιάσεις και συζητήσεις θα αναδειχθεί η ανάγκη για μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στην προστασία των παικτών, η οποία δεν περιορίζεται στη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά επενδύει στην πρόληψη, στην έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων προστασίας. Στο Συνέδριο συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ερευνητές, επαγγελματίες του κλάδου και εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων από την Κύπρο και το εξωτερικό, συμβάλλοντας στον διάλογο για το μέλλον της προστασίας των παικτών και τις νέες προκλήσεις που δημιουργούν η τεχνολογία, η εξέλιξη της αγοράς και οι μεταβαλλόμενες συνήθειες των παικτών.

Μύθοι του χθες, συμπεριφορές του σήμερα

Η 9η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού αποτελεί την κορύφωση της δράσης που αναπτύσσει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για την ενημέρωση και την προστασία του κοινού. Μέσα από τη φετινή εκστρατεία, η ΕΑΣ επιδιώκει να μεταφέρει τη συζήτηση από τη γενική αναγνώριση του κινδύνου στην πρακτική εφαρμογή του ασφαλούς παιχνιδιού και στον έγκαιρο καθορισμό των ορίων.

Η φετινή εκστρατεία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων αντλεί έμπνευση από τέσσερις εμβληματικές μορφές της ελληνικής μυθολογίας: τον Οδυσσέα, τον Αχιλλέα, τον Μίδα και τον Ίκαρο. Οι τέσσερις ιστορίες λειτουργούν ως σύγχρονες αλληγορίες για διαφορετικές ανθρώπινες συμπεριφορές και τη σχέση μας με τα προσωπικά όρια.

Ο Οδυσσέας αναδεικνύει την αξία της πρόληψης και του αυτοελέγχου. Ο Αχιλλέας υπενθυμίζει ότι κανείς δεν είναι άτρωτος και ότι όλοι έχουμε τη δική μας «αχίλλειο πτέρνα». Ο Μίδας συμβολίζει την ανεξέλεγκτη επιθυμία για ολοένα και περισσότερα, ενώ ο Ίκαρος αποτελεί διαχρονικό σύμβολο των συνεπειών της υπερβολικής αυτοπεποίθησης και της υπέρβασης των ορίων.

Μέσα από τέσσερις διαφορετικές ιστορίες, η εκστρατεία μεταφέρει ένα κοινό μήνυμα: η πρόληψη ξεκινά από την αναγνώριση των προσωπικών μας ορίων και τη λήψη συνειδητών αποφάσεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί σειρά ενημερωτικών και βιωματικών δράσεων, με τη συμμετοχή φορέων του τομέα τυχερών παιχνιδιών, καθώς και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για την ασφαλή ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια, τα διαθέσιμα εργαλεία αυτοπροστασίας, την έγκαιρη αναγνώριση προβληματικών συμπεριφορών, καθώς και τις δομές στήριξης και θεραπείας που προσφέρονται στην Κύπρο.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, Παναγιώτης Τρισόκκας, κάλεσε το κοινό να συμμετάσχει στις δράσεις της 9ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού και να αξιοποιήσει την ευκαιρία για ενημέρωση γύρω από την πρόληψη και την αυτοπροστασία:

«Η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς ενημέρωσης και πρόληψης της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Φέτος στρέφουμε την προσοχή στην αξία των ορίων και στην ανάγκη αυτά να καθορίζονται έγκαιρα, πριν από τη συμμετοχή στο παιχνίδι. Το Ασφαλές Παιχνίδι είναι μια κοινή προσπάθεια. Η Πολιτεία, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, οι πάροχοι, η επιστημονική κοινότητα, οι επαγγελματίες και η κοινωνία στο σύνολό της έχουν ρόλο να διαδραματίσουν. Από την πλευρά μας, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ενημέρωση, την πρόληψη και τα εργαλεία που βοηθούν τους πολίτες να διατηρούν τον έλεγχο.».

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δράσεις της 9ης Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.sgw.cy .