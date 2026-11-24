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Τα χθεσινά κέρδη των μετοχών των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας στο χρηματιστήριο της Wall Street δεν επαναλήφθηκαν σήμερα.

Η χθεσινή ευφορία των επενδυτών για την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia να επαναφέρει στη θέση του εκτελεστικού διευθύνοντα συμβούλου τον Τζένσεν Χουάνγκ έδωσε την Τρίτη τη θέση της στον προβληματισμό για τα μεγάλα ανοίγματα των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, κατασκευής μικροεπεξεργαστών και δημιουργίας κέντρων δεδομένων, αλλά και στην ανησυχία για επικείμενες αυξήσεις επιτοκίων από τη FED.

Το θετικό από τη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου στη Νέα Υόρκη αφορά την καλή συμπεριφορά άλλων μετοχών, πέραν του τεχνολογικού κλάδου.

Μετά το χθεσινό της άλμα κατά περίπου 30%, η μετοχή της Nvidia είχε σήμερα απώλειες 6,76%, που αντιστοιχούν σε χρηματιστηριακή ζημιά 267 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η ποσοστιαία ζημιά της Micron, -10,51% και 84 δισ. δολάρια, ενώ η AMD έπεσε 8,92% και έχασε αξία μετοχών 62 δις. δολάρια.

Η Anthropic έπεσε κάτω από την τιμή εισόδου της στη Wall Street (δημόσια εγγραφή), με απώλειες 6,5% ή 100 δισ. δολάρια.

Απώλειες είχε και η Broadcom, ύψους 45 δις. ή ποσοστό 3%.

Συνολικά οι εταιρείες που προαναφέρθηκαν έχασαν σήμερα σε μετοχική αξία περίπου μισό τρισεκατομμύριο δολάρια. Χθες, όμως, αμέσως μετά την επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, είχαν κερδίσει 1,2 τρισ. δολάρια.