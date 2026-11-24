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Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές αποτέλεσαν πρότυπα για πολλές γενιές νέων, εμπνέοντάς τους να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και γενικότερα με τον αθλητισμό, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Παλαίμαχων Λευκωσίας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεση της Κυβέρνησης να αναλάβει πρωτοβουλία για τη στέγαση του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε εισφορά ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ από την Κυβέρνηση προς τον Όμιλο

«Υπήρξατε τα πρώτα αθλητικά πρότυπα για τους νεότερους, για τα παιδιά που έπαιζαν στις αλάνες και ήθελαν να σας μιμηθούν.Ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά ήμουν και εγώ, μαζί με τα αδέλφια μου», ανέφερε ο Πρόεδρος.

«Τότε, όταν άρχισα να πηγαίνω, στην ηλικία των 10 ετών, το ’82-’83, η κάθε ομάδα δικαιούτο δύο ξένους παίκτες. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο, και είναι κάτι δυσάρεστο, οι Κύπριοι συνήθως είναι ένας ή δύο», σημείωσε.

«Η αγάπη που τρέφω για το ποδόσφαιρο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε όλους εσάς που υπήρξατε τα πρότυπα για πολλές γενιές νεαρών παιδιών που ήθελαν να σας μοιάσουν, που ακριβώς λόγω της δικής σας προσπάθειας ενδιαφέρθηκαν για το ποδόσφαιρο και γενικότερα για τον αθλητισμό», ανέφερε.

«Θυμόμαστε τις στιγμές δόξας και τις χρυσές σελίδες που γράψατε εσείς, οι ζωντανοί θρύλοι των γηπέδων μας. Στη μνήμη μας παραμένει ανεξίτηλη η ανιδιοτέλεια με την οποία αγωνιστήκατε για τη φανέλα και την ομάδα σας», πρόσθεσε ο Πρόεδρος.

«Θέλω να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία, η Κυβέρνηση, η ΚΟΠ, ο ΚΟΑ, αλλά και ο Δήμαρχος, ο Δήμος Λευκωσίας, έτσι ώστε να σας στεγάσουμε, μετά από 30 χρόνια επιτέλους να ανταποκριθούμε σε ένα βασικό αίτημα», είπε ο Πρόεδρος καταλήγοντας.