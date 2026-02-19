Ο αθλητισμός στην Κύπρο σημειώνει σταθερά βήματα ανάπτυξης, ανέφερε το βράδυ της Πέμπτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος χαιρέτισε την εκδήλωση της Κυπριακής Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Ολύμπιανς, που έγινε στη Λευκωσία. Παράλληλα, πρότεινε τον διορισμό του Προέδρου της Κυπριακής Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ως Συμβούλου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα Αθλητισμού.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε έντονη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, σημειώνοντας ότι αυτά τα συναισθήματα προκαλούνται «αυθόρμητα στον καθένα και καθεμία από εμάς, κάθε φορά που βρισκόμαστε ανάμεσα σε εσάς, τους αθλητές και τις αθλήτριες της Κύπρου και της Ελλάδας».

Υπενθυμίζοντας ότι η αθλητική κοινότητα της Κύπρου μέχρι το 1980 συμμετείχε και διακρινόταν σε κάθε πανελλήνια ή διεθνή διοργάνωση με τα χρώματα της Ελλάδας. «Η στενή αυτή σχέση ανάμεσα στον κυπριακό και ελληνικό αθλητισμό καθώς και οι άρρηκτοι, αδελφικοί δεσμοί που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τις σχέσεις των χωρών μας, μάς προκάλεσαν σε κάθε αγωνιστική σας συμμετοχή έντονα και μοναδικά συναισθήματα», πρόσθεσε.

«Στη θέα της κυπριακής και της ελληνικής σημαίας, μάς ενώσατε κάτω από το ίδιο συναίσθημα ενθουσιασμού, αγωνίας και προσμονής. Και στη συνέχεια, μέσα από την αγωνιστική σας δράση, μάς ενώσατε κάτω από το ίδιο συναίσθημα υπερηφάνειας», τόνισε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ο αθλητισμός είναι ένας τομέας που αγαπά ιδιαίτερα, με τον οποίο ασχολήθηκε προσωπικά, και σήμερα, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Δημοκρατίας στηρίζει.

«Ιδιαίτερα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, για εμάς ως παιδιά υπήρξαν ξεχωριστής σημασίας και συνεχίζουν να είναι», είπε, επισημαίνοντας ότι «δεν αποτελούν απλώς μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Είναι οι αγώνες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και ένωσαν στη συνέχεια λαούς και πολιτισμούς. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα αξιών. Είναι το πνεύμα της αριστείας, του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας, στο οποίο δομήθηκαν και εξακολουθούν να στηρίζονται αρχές και αξίες, στις οποίες πρέπει να επενδύει κάθε τόπος και κάθε κοινωνία που θέλει να προοδεύσει και να ευημερήσει», τόνισε.

Απευθυνόμενος προς τους αθλητές και τις αθλήτριες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «πέραν από τις συμμετοχές, τις νίκες και τα μετάλλια, η αφοσίωσή σας, η ψυχική σας αντοχή και η υπέρβαση δυνάμεων, η πίστη στον στόχο, ο σεβασμός στον αντίπαλο, η ανιδιοτελής αγάπη για την πατρίδα και το γόνιμο πείσμα σας να ανεβάσετε τη σημαία μας ψηλά είναι για όλους μας παραδειγματικά».

«Γνωρίζουμε ότι πίσω από την κάθε συμμετοχή, πίσω από την κάθε διάκριση υπάρχουν χρόνια σιωπηλής προσπάθειας, στερήσεις, απογοητεύσεις, πτώσεις. Υπάρχει, όμως, και η επιμονή σας που σάς επέτρεψε να σηκωθείτε ξανά και αυτή η επιμονή είναι η μεγαλύτερη σας νίκη», τόνισε. «Αποδεικνύετε στην πράξη ότι τα όνειρα κατακτώνται με δουλειά και αξίες. Αξίες που υπηρετείτε με το ίδιο πάθος μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής σας δράσης», συμπλήρωσε.

«Ακούω συχνά τον κ. Παπακώστα να αναφέρει ότι νιώθει να χρωστά σε αυτό τον τόπο για όσα του προσέφερε, παρά να του χρωστά ο τόπος μας για τις διακρίσεις του. Αυτή την ίδια φιλοσοφία και προσέγγιση υιοθετεί και ακολουθεί ο κάθε ένας και η κάθε μία Ολύμπιαν», σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. «Σαν να χρωστάτε στην Κύπρο μας και τον κόσμο, συνεχίζετε να εργάζεστε με ζήλο για την προαγωγή και τη διάδοση του πνεύματος που πρεσβεύει το ολυμπιακό ιδεώδες αλλά και την εξέλιξη του κυπριακού αθλητισμού», είπε.

«Και είναι ακριβώς μέσα στο πλαίσιο αυτό που σας αναγνωρίζουμε ως πολύτιμους συνεργάτες στη στοχευμένη προσπάθειά μας να δώσουμε ώθηση στον Αθλητισμό, στον ολυμπισμό στη χώρα μας. Εξάλλου, το έργο σας είναι καταγεγραμμένο και με απτά αποτελέσματα», υπογράμμισε. «Και είναι για αυτόν ακριβώς τον λόγο που ως Κυβέρνηση, πέραν από την οικονομική χορηγία, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, αναπτύσσουμε και σειρά άλλων δράσεων και συνεργειών με τους Ολύμπιανς, ειδικότερα με το Υπουργείο Παιδείας για να πάρει αυτό το πρότυπο που θέλουμε ειδικότερα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία με τις πολλές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά μας, να δουν πραγματικά πρότυπα», επεσήμανε.

Ευχαριστώντας θερμά τους υπόλοιπους οργανωμένους φορείς και παράγοντες για την ουσιαστική συνεργασία που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «λαμβάνοντας υπόψιν τις εισηγήσεις σας και τις προτάσεις σας, και στη βάση των δικών μας στοχευμένων σχεδιασμών, ήδη ο Αθλητισμός στον τόπο μας σημειώνει σταθερά βήματα ανάπτυξης».

«Για εμάς, ο Αθλητισμός είναι θεμέλιο Παιδείας, Πολιτισμού και Δημοκρατίας», επεσήμανε. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, «η πολιτική μας, όσον αφορά τον τομέα, δεν είναι ένα απλό σύνθημα. Είναι επιλογή ευθύνης. Είναι απόφαση της κυβέρνησης να επενδύσει στον αθλητή για ένα καλύτερο μέλλον της χώρας μας».

«Η πολιτική που έχουμε εξαγγείλει και υλοποιείται από το αρμόδιο Υπουργείο και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού είναι κατά βάση Αθλητικοκεντρική: Θέτει τον Αθλητή, το Σωματείο, την Ομοσπονδία και τον Προπονητή στο επίκεντρο κάθε απόφασής μας», τόνισε.

«Αρχίζοντας από τον Σχολικό Αθλητισμό, προχωράμε στις ασφαλείς αναβαθμίσεις των αθλητικών υποδομών μας, στην αναβάθμιση του προπονητικού επαγγέλματος, στην αύξηση των κινήτρων στους αθλητές μας και πάντοτε χωρίς αποκλεισμούς και οποιαδήποτε εμπόδια», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε χαρά γιατί πλέον οποιοσδήποτε αθλητής εξασφαλίσει συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αμέσως συμμετέχει στο σχέδιο επαγγελματικής αποκατάστασης και Κύπριοι αθλητές, είτε στους Ολυμπιακούς είτε στους Παραολυμπιακούς, έχουν τα ίδια δικαιώματα. «Και ετοιμάζουμε και αρκετά άλλα, έχουμε πολλούς άλλους σχεδιασμούς, πάντα σε συνεργασία με όλους εσάς, με τους Ολύμπιανς, με τις εισηγήσεις του κ. Παπακώστα, για να προχωρήσουμε, γιατί όλα αυτά είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας μας», υπογράμμισε.

«Κεντρικός πυλώνας της Αθλητικοκεντρικής μας πολιτικής είναι η χρηστή διοίκηση, η καταπολέμηση της διαφθοράς, οι καθαροί κανόνες, η λογοδοσία, η μηδενική ανοχή στη βία, διότι χωρίς την ηθική υπόσταση ο αθλητισμός χάνει την ψυχή του», ανέφερε. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αφοσίωση και ζήλο προς αυτή την κατεύθυνση, διασφαλίζοντας το δικαίωμα του υγιούς επαγγελματικού, ερασιτεχνικού και του μαζικού κοινωνικού αθλητισμού σε όλους τους πολίτες».

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάλεσε τα μέλη της Κυπριακής Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες να συνεχίσουν τη σπουδαία δράση τους και να συνεχίσουν να αποτελούν τα υγιή πρότυπα της χώρας, σημειώνοντας ότι «είναι αυτό που έχει ανάγκη η νέα γενιά της πατρίδας μας».

Ακόμη, πρότεινε τον διορισμό του Προέδρου της Ένωσης ως Συμβούλου του Προέδρου της Δημοκρατίας για όλα τα θέματα που αφορούν τον Αθλητισμό.

