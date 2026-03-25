Στις εξελίξεις στο Κυπριακό, στο θέμα που αφορά τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, καθώς και στα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση στην περιοχή, αναφέρθηκε σήμερα, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, τον χαιρετισμό της οποίας δέχθηκε έξω από το οίκημα της Ελληνικής Πρεσβείας, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες. Διπλή γιορτή σήμερα, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και Εθνική Παλιγγενεσία.

Το 1821 η Επανάσταση των Ελλήνων ήταν η μοναδική φιλελεύθερη Επανάσταση η οποία έφερε αποτελέσματα και άνοιξε τον δρόμο και για άλλους λαούς να ελευθερωθούν, να αποκτήσουν την ελευθερία τους.

Αδιαμφισβήτητα, θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε για τη σημαντικότητα αυτών των γεγονότων, για τη σημαντικότητα της 25ης Μαρτίου.

Το πιο σημαντικό, όμως, θα πρέπει να έρθουμε στη σημερινή διάσταση, να πάρουμε τα ορθά διδάγματα, να αξιοποιήσουμε τον τρόπο που αγωνίστηκαν τα αδέλφια μας οι Έλληνες για να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Και είναι ακριβώς, στηριζόμενοι στα διδάγματα του αγώνα, που συνεχίζουμε και εμείς τη δική μας προσπάθεια για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.

Και θέλω να αναφέρω ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος μετά την πρόσφατη μου συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ στις Βρυξέλλες. Η ξεκάθαρη πολιτική βούληση του ΓΓ, ο σχεδιασμός που έχει για το πώς να προχωρήσουμε μπροστά, ελπίζω να υπάρξει θετική ανταπόκριση και από τουρκικής πλευράς, έτσι ώστε αυτή η πρόθεση να μετουσιωθεί και σε μια συγκεκριμένη ουσιαστική πρωτοβουλία που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν, για να οδηγηθούμε στην επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου».

Ερωτηθείς για τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αύριο θα απευθυνθώ στον κυπριακό λαό για να ανακοινώσω συγκεκριμένα, πολύ στοχευμένα μέτρα που αγγίζουν πολλούς τομείς της οικονομίας. Και χαίρομαι γιατί έχουμε τη δυνατότητα, ακριβώς λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής, να ανακοινώσουμε καινούρια μέτρα- να σας θυμίσω ότι υπάρχουν σε ισχύ μέτρα πέραν των 100 εκατ. ευρώ – και δεν μπορώ να φανταστώ ποια θα ήταν η αντίδραση μας αν δεν συμπεριφερόμασταν υπεύθυνα στα θέματα της οικονομίας, αν είχαμε τα οικονομικά δεδομένα του 2012-2013. Άρα, αυτό που λέγεται, λανθασμένα από κάποιους ότι ευημερούν απλώς οι αριθμοί, είναι μια ένδειξη ακριβώς αυτής της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής η οποία μας επιτρέπει σήμερα να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της κρίσης στην περιοχή.

Συνετά έχουμε επεξεργαστεί ένα πακέτο που αγγίζει πολλούς τομείς, και αύριο θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις».

Ερωτηθείς ποια είναι η θέση με την οποία θα διαπραγματευτεί η Λευκωσία με το Λονδίνο για το θέμα των Βρετανικών Βάσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε μια Κυβέρνηση που αποδεικνύουμε στην πράξη και όχι στα λόγια ότι όταν αντιδρούμε σε συγκεκριμένα θέματα έχουμε σχεδιασμό, έχουμε πλάνο, ξεκάθαρα πού θέλουμε να φτάσουμε.

Μίλησα δημόσια για αυτό το θέμα, ενημέρωσα από την πρώτη στιγμή τη Βρετανική Κυβέρνηση, ενημέρωσα το Εθνικό Συμβούλιο και ξεκινούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα αναφέρω δημόσια, γιατί θα είναι σε βάρος της προσπάθειας που κάνουμε, οτιδήποτε αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Επαναλαμβάνω, πριν να μιλήσω δημόσια, έχουμε ξεκάθαρο πλάνο, σχεδιασμό πώς θα προχωρήσουμε βήμα με βήμα σε όλα τα θέματα που άπτονται των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο.

Και επειδή έχω διαβάσει μια αντίδραση είτε από τουρκικής πλευράς είτε από τουρκοκυπριακής πλευράς, αν δεν με απατά η μνήμη μου είναι από τουρκοκυπριακής πλευράς, ότι δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε το θέμα των Βρετανικών Βάσεων, οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας μπορούν να έχουν λόγο στη διαπραγμάτευση των Βάσεων αφού επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Και η Τουρκία, γιατί λέχθηκε και για την Τουρκία, μπορεί να έχει λόγο στο μέλλον των Βρετανικών Βάσεων αφού αναγνωρίσει πρώτα την Κυπριακή Δημοκρατία. Και θα ήθελα να θυμίσω ότι και στο παρελθόν έγιναν διαπραγματεύσεις, όχι του εύρους που εμείς επιθυμούμε να ξεκινήσουμε με τη βρετανική πλευρά για τη μη στρατιωτική ανάπτυξη περιοχών εντός των Βρετανικών Βάσεων και, ναι, η Βρετανική Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε».

Ερωτηθείς πότε θα ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η πρώτη μας έγνοια αυτή τη στιγμή είναι η διαχείριση της κρίσης, η θέση μας έχει μεταφερθεί επίσημα. Έχουν, ήδη, γίνει κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις και, επαναλαμβάνω, προχωρούμε στη βάση συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι κατά τη σημερινή παρέλαση υπήρχαν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «από την πρώτη στιγμή και για όσο συνεχίζεται η κρίση, ναι, τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα ανά το παγκύπριο γιατί ακριβώς ο τομέας της ασφάλειας για μας είναι ύψιστη προτεραιότητα μας, η ασφάλεια του κυπριακού λαού και ήταν για αυτό τον λόγο που κινηθήκαμε και προληπτικά μετά το επεισόδιο που έγινε στις Βρετανικές Βάσεις για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας μας.

Και για ακόμη μια φορά, γιατί βρισκόμαστε στην Ελληνική Πρεσβεία, θέλω να χαιρετίσω την άμεση αντίδραση της Ελληνικής Κυβέρνησης στο αίτημα μου να ενισχύσει τις αποτρεπτικές δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ενέργεια της Ελληνικής Κυβέρνησης την οποίαν ακολούθησαν πολλές άλλες Κυβερνήσεις, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας, κάτι το οποίο οδήγησε και την ΕΕ στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσουμε να θέσουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αντίδρασης της ΕΕ εάν και εφόσον ένα κράτος αποφασίσει να ενεργοποιήσει το άρθρο 42,7 της Συνθήκης της ΕΕ».

Σε ερώτηση αν η Βρετανία είναι πρόθυμη να συζητήσει μαζί με την Κυπριακή Κυβέρνηση για τις Βάσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν είμαι εδώ για να μιλήσω εκ μέρους της Βρετανικής Κυβέρνησης. Για τη Βρετανική Κυβέρνηση μιλά ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Εγώ μίλησα για την Κυπριακή Κυβέρνηση, μίλησα πρώτα με τους Βρετανούς, ενημέρωσα στη συνέχεια δημόσια, επαναλαμβάνω, υπάρχει πλάνο, σχεδιασμός, βήμα προς βήμα πώς θα πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει.

Θα το επαναλάβω για ακόμη μια φορά, υπάρχουν πέραν των δέκα χιλιάδων Κύπριων πολιτών εντός των Βρετανικών Βάσεων. Πολίτες, οι οποίοι δεν είναι δεύτερης κατηγορίας. Έχουμε υποχρέωση για την ασφάλεια τους, όπως έχουμε υποχρέωση για το σύνολο του κυπριακού λαού. Άρα, μεταφέρω ξεκάθαρα τη θέση της Κυπριακής Κυβέρνησης, δεν θα μιλήσω εκ μέρους της Βρετανικής Κυβέρνησης. Εκείνο που αναμένουμε είναι ο τερματισμός αυτής της κρίσης και πραγματικά ελπίζω κάποιες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη να φέρουν σύντομα αποτέλεσμα και τότε θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις και για το συγκεκριμένο θέμα».

Ερωτηθείς σε τι θα αφορούν τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «τα μέτρα θα αφορούν όλους τους τομείς που έχουν επηρεαστεί. Χαίρομαι γιατί έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε νέα μέτρα στα υφιστάμενα, αλλά την ίδια στιγμή, επειδή είμαστε υπεύθυνη Κυβέρνηση, έχουμε και άλλα σενάρια μέτρων που έχουμε επεξεργαστεί τα οποία, αναλόγως της εξέλιξης της κατάστασης, θα προχωρήσουμε και σε περαιτέρω ανακοινώσεις. Μακάρι να μη χρειαστεί, μακάρι η κρίση να τελειώσει αύριο. Αλλά ως υπεύθυνη Κυβέρνηση έχουμε επεξεργαστεί και σενάριο 1 και σενάριο 2 και σενάριο 3 ανάλογα με το πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και χαίρομαι γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορώ ειλικρινά να φανταστώ τι θα κάναμε αν ήμασταν σε συνθήκες 2012-2013. Άρα, υπεύθυνος τρόπος που συμπεριφερόμαστε καθημερινά στη διαχείριση μακριά από λαϊκισμούς, ευχολόγια, και ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά γιατί το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις που χρειάστηκε να παρέμβουμε, να ανταποκριθούμε στο εύλογα αιτήματα του κυπριακού λαού».

Σε ερώτηση αν στα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα υπάρχουν μέτρα που αφορούν τον τουρισμό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θα ανακοινώσουμε για όλους τους τομείς που έχουν επηρεαστεί».