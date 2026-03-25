Τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο μέτρων στήριξης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων βάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το Υπουργείο Οικονομικών, από την πρώτη ημέρα που ξέσπασε η κρίση στη Μέση Ανατολή, παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ετοιμάζοντας διάφορα σενάρια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, εξαιτίας του ράλι που καταγράφει η τιμή του πετρελαίου, το οποίο το τελευταίο διάστημα κινείται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Παρόλο που ο πληθωρισμός κινείται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα, το κράτος, βλέποντας τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, προσπαθεί να προλάβει τις επιπτώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το αρμόδιο υπουργείο έχει ετοιμάσει δέσμη μέτρων, τα οποία θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες ώρες. Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε, πιθανόν τα μέτρα να τεθούν ενώπιον της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου την Πέμπτη με στόχο να εγκριθούν και να πάρουν τον δρόμο της Βουλής το συντομότερο. Αξίζει να σημειωθεί πως την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων θα κάνει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα προχωρήσει σε διάγγελμα.

Ενημέρωσε τους αρχηγούς ο ΠτΔ

Πάντως, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τους αρχηγούς των κομμάτων πως θα σταλούν στο Κοινοβούλιο τρία νομοσχέδια που σχετίζονται με τα μέτρα ανακούφισης των καταναλωτών. Όπως τους είπε, τα μέτρα θα είναι στοχευμένα και θα κινούνται στην κατεύθυνση των μέτρων που λήφθηκαν το 2023, για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση λόγω του Ουκρανικού. Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε πως, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Υπάρχουν εκτιμήσεις πως, εάν συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό οι εχθροπραξίες, η τιμή του πετρελαίου θα εκτιναχθεί στα 250 δολάρια το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι ένα από τα μέτρα που εξετάζονται είναι η επαναφορά της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Κατά την ουκρανική κρίση, με τα μέτρα που είχαν ληφθεί, οι τιμές των καυσίμων ήταν μειωμένες κατά 8,32 σεντ το λίτρο. Πέραν του συγκεκριμένου μέτρου, εξετάζεται κάτι επιπρόσθετο για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, για την ανακούφιση από το αυξημένο κόστος της ενέργειας.

Ενίσχυση επιχειρήσεων

Στο τραπέζι βρίσκονται και μέτρα για στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί εξαιτίας του πολέμου. Τα μέτρα θα είναι στα πρότυπα εκείνων που λήφθηκαν την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν το κράτος συμπλήρωνε τις απολαβές των εργαζομένων για να παραμείνουν ανοιχτές οι επιχειρήσεις. Πιθανόν το συγκεκριμένο μέτρο να εφαρμοστεί για τις επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα. Χθες ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, δήλωσε πως η Κυβέρνηση και Υπουργείο Εργασίας μελετούν την παρούσα κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η τουριστική βιομηχανία του τόπου λόγω του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, ούτως ώστε αφού αξιολογηθούν τα ισχύοντα δεδομένα, να υπάρξει και η ανάλογη αντίδραση,

Εξάλλου, εξετάζεται και το σενάριο της αύξησης του αριθμού των δόσεων στο σχέδιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων εισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από 48 που προβλέπει το νομοσχέδιο σε 54. Σχετικό αίτημα υπέβαλαν τα κόμματα χθες, κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.

Και άλλα προϊόντα στο μηδενικό ΦΠΑ

Άλλο ένα μέτρο που θα ληφθεί είναι η διεύρυνση του καταλόγου με τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζεται ο μηδενικός ΦΠΑ. Ήδη η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία αξιοποίησε στοιχεία από το e-kalathi, έχει διαπιστώσει πως παρατηρήθηκαν αυξήσεις σε κάποια προϊόντα. Συγκεκριμένα, κάποιες κατηγορίες προϊόντων καταγράφουν αυξήσεις πέραν του 10%. Αυξήσεις εντοπίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως τα τυροκομικά προϊόντα, τα κατεψυγμένα ζυμαρικά-πίτες, οι σοκολάτες και τα μπισκότα. Πάντως, μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι μηδενικός ο ΦΠΑ για είδη βρεφικής και οικογενειακής φροντίδας, όπως παιδικό γάλα (σε υγρή μορφή και σε σκόνη), παιδικές πάνες, πάνες ενηλίκων, καθώς και προϊόντα γυναικείας υγιεινής προστασίας, όπως ταμπόν, σερβιέτες υγιεινής και σερβιέτες ακράτειας. Ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ εφαρμόζεται και σε ένα ευρύ φάσμα νωπών ή απλώς ψυχόμενων λαχανικών. Όσον αφορά την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, θα συνεχίζεται μέχρι το τέλος του χρόνου η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Φωνές κομμάτων για μέτρα

ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ κάλεσαν την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για στήριξη των νοικοκυριών. Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, δήλωσε πως απαιτείται ένα έκτακτο σχέδιο στήριξης των νοικοκυριών και της οικονομίας, χωρίς καθυστέρηση, για να συγκρατηθεί η οικονομική δραστηριότητα και να αποφευχθούν μεγαλύτερες απώλειες στη συνέχεια. Τόνισε πως απαιτείται υπευθυνότητα και σύνεση από όλους, για να μην διαταραχθεί περαιτέρω η οικονομία από ανεύθυνες και λαϊκίστικες συμπεριφορές. Εξάλλου, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, παρουσίασε 20 μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη μείωση του κόστους ζωής. Όπως σημείωσε, η δέσμη μέτρων αποσκοπεί στη θωράκιση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, στην ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στην αγορά, καθώς και στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης με κοινωνικό πρόσημο. Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται είναι η επιβολή πλαφόν στα τρόφιμα, η αυτόματη μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό σε περιόδους κρίσης, η αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, η στοχευμένη επιδότηση των τιμών στα καύσιμα και ένα ουσιαστικό πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.