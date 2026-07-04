Τα παιχνίδια στο Μουντιάλ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Ολοκληρώθηκε η φάση των «32» και έχουν μείνει πλέον οκτώ αγώνες, ήτοι 16 ομάδες.

Οι 16 καλύτερες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο οικοδεσπότης Καναδάς, όπως και οι ΗΠΑ και το Μεξικό. Όλοι οι διοργανωτές συνεχίζουν.

Ο Καναδάς, πάντως, θα έχει δύσκολο έργο, μιας και μπροστά του βρίσκεται το Μαρόκο. Τα μεσάνυχτα της Κυριακής, η Γαλλία καλείται να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί και να αντιμετωπίσει την Παραγουάη.

Καναδάς – Μαρόκο

Από τη μία το γκολ του Εουστάκιο, από την άλλη η νικηφόρα διαδικασία των πέναλτι. Ο Καναδάς κόντρα στο Μαρόκο. Η πρώτη αναμέτρηση της φάσης των «16». Μοιράζεται το πρώτο εισιτήριο για τους «8». Ο Καναδάς δεν θα παίξει εντός έδρας. Θα αγωνιστεί στο Χιούστον και στο NRG Stadium.

Το 1-0 του Καναδά κόντρα στη Νότια Αφρική ήρθε στο τέλος. Χάρη στον Εουστάκιο. Προχωράει η ομάδα του Τζέσι Μαρς. Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί φρόντισε να αποκλείσει την Ολλανδία. Γλίτωσε στην κανονική διάρκεια με τον Ντιόπ. Τρεις παίκτες των Ολλανδών έχασαν πέναλτι. Ο Σεμπαρί την έστειλε στους «16».

Παραγουάη – Γαλλία

Η Παραγουάη πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις έως τώρα στο τουρνουά. Απέκλεισε στα πέναλτι τη Γερμανία και έφτασε στην επόμενη φάση. Εμάς μας στέρησε ένα μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Γερμανία και Γαλλία, αλλά η ίδια έκανε το… μπαμ και θέλει να συνεχίσει ανάλογα.

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στο Lincoln Field της Φιλαδέλφια, η παρέα του Εμπαπέ είναι έτοιμη για μία ακόμα παράσταση. Οι «μπλε» επικράτησαν με άνεση 3-0 της Σουηδίας και φρόντισαν να αποδείξουν εκ νέου ότι είναι έτοιμοι για μεγάλα πράγματα. Επαμπέ, Ντεμπελέ και όλη η καλή παρέα ετοιμάζεται να συνεχίσει το δρόμο της, με τους Λατίνους να επιλέγουν το… πούλμαν για να τους αντιμετωπίσουν.

Το πρόγραμμα των αγώνων για Σάββατο (4/7) και Κυριακή ξημερώματα (5/7)

20:00 Καναδάς – Μαρόκο

00:00 Παραγουάη – Γαλλία

tanea.gr