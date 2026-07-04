Ο υπερυπολογιστής της Opta έδωσε τις δικές του προβλέψεις του για το νικητή του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά και από την ολοκλήρωση της φάσης των «32».

Η φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία και προχωράμε ολοταχώς για τους «16». Ισάριθμες ομάδες θα αγωνιστούν στην επόμενη φάση με στόχο την πρόκριση στους 8 καλύτερους του τουρνουά, όμως μία χώρα θα είναι αυτή που θα κατακτήσει ολόκληρη τη διοργάνωση.

Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των νοκ-άουτ, ο υπερυπολογιστής της Opta παρουσίασε τις δικές τους προβλέψεις για το ποιά ομάδα θα καταφέρει να αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή η Γαλλία είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί, συγκεντρώνοντας 45% πιθανότητες να βρεθεί στο τελικό και 30% να κατακτήσει το τρόπαιο. Ακολουθεί η εν ενεργεία κάτοχος του θεσμού, Αργεντινή με 14%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ισπανία με 13%. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Αγγλία με τη Βραζιλία, οι οποίες αμφότερες έχουν 9% πιθανότητα να στεφθούν πρωταθλήτριες.

🏆 To Win the 2026 World Cup:



🇫🇷 France – 30%

🇦🇷 Argentina – 14%

🇪🇸 Spain – 13%

🇧🇷 Brazil – 9%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England – 9%

🇵🇹 Portugal – 5%

🇲🇦 Morocco – 3%

🇳🇴 Norway – 3%

🇨🇭 Switzerland – 3%

🇨🇴 Colombia – 3%



(% per @OptaAnalyst) pic.twitter.com/crMvw4Qh7w — Football Rankings (@FootRankings) July 3, 2026

gazzetta.gr