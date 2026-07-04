Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα, στη βορειοανατολική Ισπανία, τέθηκε υπό μερικό έλεγχο σήμερα, όμως έχει ήδη μετατρέψει σε στάχτες 22.000 στρέμματα γης σε αυτήν τη παραθαλάσσια ζώνη της Καταλονίας, χωρίς να έχει προκαλέσει τραυματισμούς, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

«Οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας σχεδόν το 70% του δεξιού μετώπου της πυρκαγιάς και διατηρούν τον στόχο σταθεροποίησης της κατάστασης πριν από την αλλαγή του ανέμου που προβλέπεται για σήμερα το μεσημέρι», ανέφερε η καταλανική πυροσβεστική υπηρεσία σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί.

«Η φωτιά, που πιθανόν προκλήθηκε από αμέλεια, έχει κάψει περίπου 22.000 στρέμματα δασικής κυρίως βλάστησης», διευκρίνισαν, προσθέτοντας πως έχει επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε επτά κοινότητες της περιοχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες κοντά στην κοινότητα Λα Μπισμπάλ ντ’ Εμπορντά, πλησίον της Ζιρόνας, σε απόσταση περίπου 20 χλμ από τις ακτές της Μεσογείου.

Οι ισχυροί άνεμοι ενίσχυσαν γρήγορα το μέτωπο, αναγκάζοντας τις περιφερειακές αρχές της Καταλονίας να καλέσουν τους κατοίκους δέκα δήμων να παραμείνουν στα σπίτια τους, μεταξύ αυτών και του δημοφιλούς παραθαλάσσιου θερέτρου Πλάτζα ντ’ Αρό.

«Απευθύνουμε έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή», επισημαίνουν οι πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καταλονίας, περίπου 150 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ανάμεσά τους και περίπου 70 παιδιά που βρίσκονταν σε κατασκήνωση.

Περίπου 400 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τον αρχιπύραρχο Νταβίντ Μπορέλ, «προτεραιότητα παραμένει η προστασία του πληθυσμού».

Η Ισπανία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η αύξηση της έντασης, της συχνότητας και της διάρκειας των ακραίων θερμοκρασιών ευνοεί την εκδήλωση και την εξάπλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Το 2025 οι φονικές πυρκαγιές κατέκαψαν σχεδόν 400.000 εκτάρια γης, τη μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

ertnews.gr