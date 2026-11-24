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Ο Σιμόν Αϊκούτ καταδικάστηκε για εγκληματικές πράξεις, ενώ η απόφαση για την αποφυλάκισή του ελήφθη αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς και ιατρικούς λόγους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο, αναφορικά με την πρόσφατη αποφυλάκιση του καταδικασθέντος για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

«Το Ισραήλ αναγνωρίζει απερίφραστα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Σεβόμαστε πλήρως τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, το νομικό της σύστημα και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης της. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο κυπριακό σύστημα δικαιοσύνης και σεβόμαστε τις αποφάσεις των δικαστηρίων της», προστίθεται.

Η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο υπογραμμίζει ότι «ο κ. Αϊκούτ καταδικάστηκε από το αρμόδιο δικαστήριο της Κύπρου για εγκληματικές πράξεις που αφορούσαν περιουσίες στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Η καταδίκη του εξακολουθεί να ισχύει πλήρως και η μετέπειτα αποφυλάκισή του δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την καταδίκη του, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση τα ευρήματα του κυπριακού δικαστηρίου».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «η απόφαση του Προέδρου του Κράτους του Ισραήλ, κατόπιν άσκησης της μοναδικής και αποκλειστικής εξουσίας που του παρέχει η ισραηλινή νομοθεσία, ελήφθη αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς και ιατρικούς λόγους, έπειτα από σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Αϊκούτ είχε υποβάλει αρκετά αιτήματα για αποφυλάκιση για ανθρωπιστικούς λόγους, τα οποία είχαν προηγουμένως απορριφθεί.

Η ισραηλινή πρεσβεία διευκρινίζει ότι «η αποφυλάκισή του εγκρίθηκε μόνο μετά τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, η οποία τεκμηριώθηκε από ιατρικές αξιολογήσεις, και σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία».

Όπως εξηγεί, «η απόφαση αυτή βασίστηκε αποκλειστικά σε ανθρωπιστικούς λόγους και δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον σεβασμό του Ισραήλ προς τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαστηρίων της».

«Το Ισραήλ αντιλαμβάνεται πλήρως τη σοβαρότητα και την ιδιαίτερη ευαισθησία των αδικημάτων που σχετίζονται με περιουσίες στην Κύπρο, ιδίως υπό το πρίσμα του μακροχρόνιου ζητήματος του εκτοπισμού και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των νόμιμων ιδιοκτητών τους», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται πως «το Ισραήλ δεν επιδοκιμάζει, δεν δικαιολογεί ούτε επιδιώκει με οποιονδήποτε τρόπο να υπονομεύσει την αντιμετώπιση αδικημάτων που αφορούν την παράνομη ιδιοποίηση ελληνοκυπριακών περιουσιών. Η θέση του Ισραήλ επί του ζητήματος αυτού είναι σαφής και σταθερή».

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι οι αρχές του Ισραήλ έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει τους Ισραηλινούς πολίτες να μην αγοράζουν, να μην επενδύουν ή να μην προβαίνουν σε συναλλαγές που αφορούν ακίνητα στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, κάνοντας λόγο για σοβαρές νομικές συνέπειες που ενδέχεται να επιφέρουν τέτοιες δραστηριότητες βάσει της κυπριακής νομοθεσίας».

«Στους Ισραηλινούς πολίτες παρέχονται επίσης επίσημες ταξιδιωτικές συστάσεις, στις οποίες επισημαίνονται οι σχετικοί νομικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι για την ασφάλειά τους όσον αφορά τις επισκέψεις στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου», προσθέτει η Πρεσβεία του Ισραήλ.

«Το Ισραήλ και η Κύπρος διατηρούν στενή και στρατηγική εταιρική σχέση, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα. Η συνεργασία μας καλύπτει τους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας, της καινοτομίας, της οικονομίας, του τουρισμού και πολλούς άλλους. Εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτή τη σχέση και παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην περαιτέρω ενίσχυσή της, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού της κυριαρχίας, των θεσμών και της έννομης τάξης της κάθε χώρας», καταλήγει η ανακοίνωση.