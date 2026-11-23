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Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, απαντώντας στις αντιδράσεις πολιτικών κομμάτων για την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ από τις ισραηλινές Αρχές, τονίζει ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στον συνεχιζόμενο σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση του Ισραήλ δεν αναιρεί την καταδίκη του από την Κυπριακή Δικαιοσύνη.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Με αφορμή τις αντιδράσεις πολιτικών κομμάτων για την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ από τις Ισραηλινές Αρχές, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θεωρεί ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στο πραγματικό ζήτημα, που είναι ο συνεχιζόμενος σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Ο σφετερισμός είναι μια παράνομη δραστηριότητα που άρχισε εδώ και δεκαετίες, στερώντας από τους νόμιμους ιδιοκτήτες το δικαίωμα να απολαμβάνουν και να αξιοποιούν τις περιουσίες τους.

Η σημερινή Κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη έχει θέσει την καταπολέμηση του σφετερισμού στις προτεραιότητές της και αντιμετωπίζει το ζήτημα με αποφασιστικότητα, μετατρέποντας τις διαχρονικές διαπιστώσεις σε συγκεκριμένες ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι αρμόδιες Αρχές προχωρούν στη διερεύνηση υποθέσεων, στην ποινική δίωξη εμπλεκομένων όπου στοιχειοθετούνται αδικήματα, και στην αξιοποίηση των μηχανισμών διεθνούς δικαστικής συνεργασίας. Η καταδίκη του Σιμόν Αϊκούτ από την Κυπριακή Δικαιοσύνη αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια αυτή και αποτελεί νομικό προηγούμενο.

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης δεν περιορίζεται στις ποινικές διώξεις. Επεκτείνεται στον εντοπισμό και, όπου προβλέπεται από τον νόμο, στη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες σφετερισμού, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, εφόσον υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και πληρούνται οι προϋποθέσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Στόχος είναι να καταστεί αποτρεπτικό και αντιληπτό σε όσους εκμεταλλεύονται παράνομα ελληνοκυπριακές περιουσίες ότι δεν αντιμετωπίζουν μόνο ποινικές συνέπειες, αλλά και το ενδεχόμενο απώλειας των οικονομικών οφελών που αποκομίζουν από τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Οι πολιτικές αντιδράσεις είναι σεβαστές. Ωστόσο, η δημόσια συζήτηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη ότι μια απόφαση αποφυλάκισης από ξένο κράτος δεν αναιρεί την καταδικαστική απόφαση της Κυπριακής Δικαιοσύνης ούτε ακυρώνει όσα έχουν επιτευχθεί στην αντιμετώπιση του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων των νόμιμων ιδιοκτητών και θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή με αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο νόμιμο μέσο.