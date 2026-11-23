Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων και λιπαντικών στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2026, με την ετήσια αύξηση να φτάνει το 29,2%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα (23/11) η Eurostat. Την ίδια ώρα, η Κύπρος κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη μηνιαία αύξηση της τιμής της βενζίνης.

Ειδικότερα, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 3,9%, ποσοστό που αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη άνοδο στην ΕΕ, μετά τη Σλοβενία (5,3%) και τη Σουηδία (4,2%).

Αύξηση καταγράφηκε και στο ντίζελ, με τις τιμές στην Κύπρο να ενισχύονται κατά 2,7% σε μηνιαία βάση.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η Κύπρος ακολούθησε διαφορετική πορεία από τη συνολική ευρωπαϊκή τάση σε μηνιαίο επίπεδο, καθώς τόσο η βενζίνη όσο και το ντίζελ κατέγραψαν μειώσεις στο σύνολο της ΕΕ.

Στο 29,5% η ετήσια αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές αυξήθηκαν κατά 29,5% τον Οκτώβριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η ετήσια αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 23,8% τον Αύγουστο και στο 31,4% τον Σεπτέμβριο, προτού περιοριστεί ελαφρώς τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τη Eurostat, σε 19 κράτη μέλη η ετήσια αύξηση των τιμών τον Οκτώβριο ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που είχε καταγραφεί τόσο τον Αύγουστο όσο και τον Σεπτέμβριο.

Τρεις χώρες παρουσίασαν ετήσιες ανατιμήσεις που ξεπέρασαν το 40%.

Η Εσθονία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση, στο 44,1%, ενώ ακολούθησαν η Βουλγαρία με 42,8% και η Λιθουανία με 42,3%.

Σε άλλες 11 χώρες οι αυξήσεις ξεπέρασαν το 30%, με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 36,6% στο Λουξεμβούργο και τη Φινλανδία έως 31% στην Κροατία.

Αντίθετα, η μικρότερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στην Ουγγαρία, με 11,3%. Ακολούθησαν η Ιρλανδία με 21,5% και η Πολωνία με 21,9%.

Ντίζελ: Μείωση στην ΕΕ, αύξηση στην Κύπρο

Διαφορετική εικόνα παρουσίασε η αγορά του ντίζελ τον Οκτώβριο, καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφηκε μηνιαία μείωση τιμών κατά 0,2%, έναντι αύξησης 2,7% στην Κύπρο.

Παρά τη συνολική υποχώρηση του ευρωπαϊκού δείκτη, οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν σε 20 κράτη μέλη.

Τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο σημείωσε η Ιρλανδία με 6,1%, ενώ ακολούθησαν η Σουηδία με 3,1% και η Ρουμανία με 3%.

Στον αντίποδα, μειώσεις καταγράφηκαν σε έξι χώρες, με την Πολωνία να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση, κατά 9%.

Ακολούθησαν η Γερμανία με μείωση 5,1% και η Τσεχία με 3,6%.

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν σημειώσει αύξηση 5,9% σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Βενζίνη: Αντίθετη πορεία σε Κύπρο και ΕΕ

Ανάλογες διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν και στις τιμές της βενζίνης.

Ενώ στην Κύπρο σημειώθηκε μηνιαία αύξηση 3,9%, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές της βενζίνης μειώθηκαν κατά 3% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Παρά τη συνολική πτώση, αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε 16 κράτη μέλη, με την Κύπρο να καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη άνοδο.

Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβενία (5,3%), στη Σουηδία (4,2%) και στην Κύπρο (3,9%).

Αντίθετα, σε 10 χώρες οι τιμές υποχώρησαν.

Η Πολωνία κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση, κατά 12%, ενώ ακολούθησαν η Ισπανία με 6,1% και η Γερμανία με 5,8%.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τη σημαντική άνοδο του Σεπτεμβρίου, όταν οι τιμές της βενζίνης στην ΕΕ είχαν αυξηθεί κατά 6,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Συνολικά, τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν τη μεγαλύτερη μηνιαία επιβάρυνση στην Κύπρο σε σχέση με την ευρωπαϊκή τάση, καθώς οι τιμές τόσο της βενζίνης όσο και του ντίζελ κινήθηκαν ανοδικά, σε αντίθεση με τις μειώσεις που καταγράφηκαν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΥΠΕ